על רקע הבצורת

ירדן מעוניינת לחדש את עסקת המים והחשמל עם ישראל - מה השתנה?

על פי דיווח, גורמים ירדנים מאותתים לירושלים על כוונה להניע מחדש את פרויקט "פרוספרטי", שהוקפא עקב המלחמה בעזה. במרכז הפרויקט: מים מותפלים מישראל בתמורה לחשמל סולארי מירדן (מדיני)

13תגובות
מעבר אלנבי עם ירדן (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

התפתחות מעניינת על גבול ירדן: גורמים המעורים בפרטים מדווחים הבוקר (חמישי) על אותות שנשלחו מידי גורמים בירדן לישראל, המביעים עניין בחידוש המגעים סביב הפרויקט האזורי "פרוספרטי" (Prosperity).

הפרויקט, אותו יזם הארגון האזורי "אקופיס" וזכה לחסות אמריקנית בתקופת ממשל ביידן, החל להיות מקודם בשנת 2021 ברוח הסכמי אברהם. כך דיווח הבוקר העיתונאי רועי קייס ב'כאן חדשות'.

הסחף מגיע מהמדבר: מצוקת המים הירדנית

הניסיון הירדני לחדש את השיחות מגיע על רקע מצוקת אספקת המים החמורה שממנה סובלת הממלכה ההאשמית. לפי הדיווח, בחודשים האחרונים המליצו גורמי מקצוע ירדנים מתחום המים לממשל ברבת עמון להתניע מחדש את הפרויקט, כפתרון חיוני לבעיה שלא נפתרת.

הרמטכ"ל בגבול ירדן (צילום: דובר צה"ל)

"פרוספרטי" מבוסס על סחר חליפין אזורי אסטרטגי:

מים: ישראל תמכור לירדן 200 מיליון קוב מים מותפלים.אנרגיה ירוקה: ישראל תרכוש מירדן 600 מגה וואט של חשמל סולארי, שיסופק מחווה ענקית שתקים איחוד האמירויות בשטח ירדן.

המשמעות היא שירדן תקבל פתרון למחסור הקריטי שלה, וישראל מצידה תקבל חשמל ירוק בכמויות משמעותיות, מה שמסייע לביטחון האנרגטי שלה.

ההקפאה המדינית נשברת

פרויקט "פרוספרטי" עמד למעשה בהקפאה מוחלטת לאחר פרוץ המלחמה. בנובמבר 2023, שר החוץ הירדני, איימן א-ספדי, הודיע במפורש כי הפרויקט מושעה עד להודעה חדשה.

כעת, משהמלחמה הופסקה ונראה כי המצב הדיפלומטי נמצא בנסיגה, גורמים בירדן מנסים לגשש עם הצד הישראלי לגבי קידומו מחדש. נראה כי הלחץ הנובע ממשבר האקלים ומצוקת המים גובר על השיקולים המדיניים וההקפאה הדיפלומטית, והופך את הפרויקט לכר הכרחי לשיתוף פעולה.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
שילכו לחפש.
יין קפריסין
12
ישראל צריכה להודיע להם שאנחנו לא ניתן לאוייבים שום מים . שימכרו שטחים תמורת מים . לא צריך לתת מים לאוייב
לא לסמוך עליהם
11
לא בטוח שאפשר בכלל למכור כזו כמות של מים. עוד מעט יהיה אצלנו מחסור, למגזרים הפרטי והחקלאי (בטחון תזונתי). הירדנים יתבצרו מאחרי חוזה שאנחנו חתמנו עליו.
ירדבסקי
10
לא לחדש את מכירת המים לירדן. שר החוץ הירדני צריך לשאת באחריות, הוא הפסיק לעמו את המים.
ננה
9
התפלת מי הים תדרוש הקמת מתקני התפלה על ידי אנרגיה מזהמת. אז מה הרווחנו, זיהום האוויר והסביבה ולקיחת שטחי חוף והיום נוסף של תמלחת. תמורת מה.
זיהום סביבתי
8
גם בישראל יש מחסור חמור במים שהולך ומחריף. מוטב לדאוג קודם למים בישראל וידאגו לתקן לבנות עוד מתקני התפלה עבורנו והכסף שמקבלים תאגידי המים יזור לתשתיות מים במקום לממשלה וצרכים קואליציניים.
התפלה
7
לא צריך חשמל סולארי שפשוט ישלמו כסף. אם אנחנו נהיה תלויים בחשמל ממדינה אחרת אז תהיה לנו תלות לא טובה לנו. אסור לחדש
איי
6
בטחון אנרגטי מירדן? כנראה שלא למדנו הרבה מהשנתיים האחרונות.
שמיר
5
בתנאי שיפעלו במערכת החינוך ובתקשורת לא להשמיץ ולא לעודד אנטישמיות . ולקבוע וועדה משותפת כולל מזרחנים שיפקחו . אחרת אנחנו מאכילים את הנחש שיקיש אותנו
אהרון דרעי
4
נקווה שיקבלו שכל ושזה לא יקרה מים זה חיים וחיים קודם כל לנו ובטח דלא לשונאינו
משה נפתלי
3
אנרגייה ירוקה צריך לפתח קשרים עם כל מי שרוצה הסכמתי שלום והסכמים כלכליים יביאו לרווחת התושבים בשיתוף פעולה .הקינאה ושנאה תרד לאט לאט כל מדינה שנעשה איתה הסכמי סחר ונורמליים.תדחוק את .הקיצונים לשוליים החיים של בניי האדם יותר חזקים מהפוליטיקה המסריחה
אליהו
2
למה? כדי להכניס עוד מחבלים דרך המעברים?
רונית
1
לא, גם את המים שמוכרים לה כיום לבטל את ההסכם. הם לא היו מוכנים לחדש את ההסכם על החוות שפארן גידלו ויוצאים נגד מדינת ישראל בכל מקום. למה לרדת על הברכים בשבילם. תעמדו עם גב זקוף.
ניסו

