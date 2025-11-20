ירדן מעוניינת לחדש את עסקת המים והחשמל עם ישראל - מה השתנה?

מעבר אלנבי עם ירדן ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

התפתחות מעניינת על גבול ירדן: גורמים המעורים בפרטים מדווחים הבוקר (חמישי) על אותות שנשלחו מידי גורמים בירדן לישראל, המביעים עניין בחידוש המגעים סביב הפרויקט האזורי "פרוספרטי" (Prosperity).

הפרויקט, אותו יזם הארגון האזורי "אקופיס" וזכה לחסות אמריקנית בתקופת ממשל ביידן, החל להיות מקודם בשנת 2021 ברוח הסכמי אברהם. כך דיווח הבוקר העיתונאי רועי קייס ב'כאן חדשות'. הסחף מגיע מהמדבר: מצוקת המים הירדנית הניסיון הירדני לחדש את השיחות מגיע על רקע מצוקת אספקת המים החמורה שממנה סובלת הממלכה ההאשמית. לפי הדיווח, בחודשים האחרונים המליצו גורמי מקצוע ירדנים מתחום המים לממשל ברבת עמון להתניע מחדש את הפרויקט, כפתרון חיוני לבעיה שלא נפתרת.

הרמטכ"ל בגבול ירדן ( צילום: דובר צה"ל )

"פרוספרטי" מבוסס על סחר חליפין אזורי אסטרטגי:

מים: ישראל תמכור לירדן 200 מיליון קוב מים מותפלים.אנרגיה ירוקה: ישראל תרכוש מירדן 600 מגה וואט של חשמל סולארי, שיסופק מחווה ענקית שתקים איחוד האמירויות בשטח ירדן.

המשמעות היא שירדן תקבל פתרון למחסור הקריטי שלה, וישראל מצידה תקבל חשמל ירוק בכמויות משמעותיות, מה שמסייע לביטחון האנרגטי שלה.

ההקפאה המדינית נשברת

פרויקט "פרוספרטי" עמד למעשה בהקפאה מוחלטת לאחר פרוץ המלחמה. בנובמבר 2023, שר החוץ הירדני, איימן א-ספדי, הודיע במפורש כי הפרויקט מושעה עד להודעה חדשה.

כעת, משהמלחמה הופסקה ונראה כי המצב הדיפלומטי נמצא בנסיגה, גורמים בירדן מנסים לגשש עם הצד הישראלי לגבי קידומו מחדש. נראה כי הלחץ הנובע ממשבר האקלים ומצוקת המים גובר על השיקולים המדיניים וההקפאה הדיפלומטית, והופך את הפרויקט לכר הכרחי לשיתוף פעולה.