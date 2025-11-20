השופט דוד חשין על רקע היכל ישיבת פוניבז' ( צילום: Kobi Gideon / FLASH90, בעריש פילמר )

הפסק הדרמטי שהתקבל ביום רביעי בבית המשפט והכריע בסכסוך המתמשך בישיבת פוניבז' המעטירה - חוללה סערה בציבור החרדי. לפי ההכרעה, הישיבה שבראשות הגאון רבי שמואל מרקוביץ', הנמנית על 'פלג המחבלים', תתפנה מישיבת פוניבז', לא תוכל להשתמש בשמה של הישיבה ותפצה את הישיבה שבראשות גיסו הגאון רבי אליעזר כהנמן מ'פלג השונאים', בעשרה מיליון שקלים.

השופט דוד חשין ( צילום: Kobi Gideon / FLASH90 )

בעקבות הדברים הקשים והסערה הגדולה שחוללה החלטתו הדרמטית, יצאנו להתחקות אחר דמותו של השופט דוד חשין, האיש שבמהלך ימיו כשופט וכבורר, חרץ בהינף יד את גורלה של ישיבת פוניבז', לאחר למעלה משלושים שנות מחלוקת.

דוד חשין, יליד ירושלים בן 77, נולד לאביו הגאון החסיד רבי בנימין זאב חשין זצ"ל, שהיה מגדולי רבני ברסלב ומראשי ישיבת המקובלים 'שער השמים', והחברותא של מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל. ולאמו הרבנית הצדקנית ע"ה, בת הגה"צ רבי אליהו נחום פרוש, משגיח בתלמוד תורה 'עץ חיים' ומעסקני היישוב הישן בירושלים.

בבחרותו התחנך בישיבת 'עץ חיים', אך באמצע לימודיו התגייס לצה"ל. לאחר שחרורו, למד במכינה קדם אקדמית לחיילים משוחררים והמשיך לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר מכן כיהן מספר שנים כעורך דין בשוק הפרטי.

ישיבת פוניבז' לאחר הפסק ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

במהלך שנות חייו, מונה לשופט בבית משפט השלום בירושלים, וכן כיהן בבית המשפט המחוזי בירושלים. בהמשך מונה לשופט בפועל בבית המשפט העליון, כמו כן כיהן כנשיא בית המשפט המחוזי בנצרת, וכסגן נשיא המחוזי בירושלים.

בשנת 2013 קיבל חשין מינוי קבוע כנשיא בית המשפט המחוזי בירושלים עד לשנת 2015 אז פרש לפנסיה מוקדמת.

בשנת 2021 מונה על-ידי בית המשפט לבורר בסכסוך הארוך בישיבת פוניבז', בוררות שנמשכה כארבע שנים.

מעניין לגלות כי למר חשין הנכבד ישנם אחים המפארים את מזרח עולם התורה, ומשמשים כראשי ישיבות וחבורות. בין אחיו המוכרים נמנים הרב צבי חשין, מרבני ישיבת מיר, והרב שלמה זלמן חשין, מרבני ישיבת טורדא.

אוהל קדושים - ישיבת פוניבז' לאחר הפסק ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

אחייניו, הם הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק, מרבני ברסלב, והרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בבנקוק בירת תאילנד.

כמו כן, גיסו, הגה"צ רבי אליעזר אייכלר זצ"ל, שימש כרבה של חסידות באיאן בב"פ.

אגב, אחד מבכירי תלמידיו של אביו, הוא לא אחר, מאשר חבר מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז.

בהחלטתו, רק נזכיר, כתב השופט חשין: "לאחר הליך שנמשך כארבע שנים לפניי, אומר אני בצער רב, כי באתי לכלל מסקנה נחרצת כי ההפרדה בין הצדדים, לרבות בהיבט הפיזי והתאגידי, תהיה לטובת כולם. הפיוס, למרבה הצער, אינו אפשרי בעת הזאת. המצב הנוכחי של חיים יחד בגבעת הישיבה – זה לצד זה, אך למעשה זה נגד זה – אינו יכול להימשך. הסכסוך עלול להמיט על הישיבה הרס וחורבן חס וחלילה".

והוא אף הביע תקווה: "אבקש להביע את תקוותי שתהליך היפרדות הצדדים יעבור בשלום, בכבוד וללא אלימות ופגיעה בלימוד התורה".