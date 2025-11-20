רבי נחמן - פרשת תולדות

רוצה שפע גשמי? תקרא!

יצחק אבינו הכין ברכות לבניו, ליעקב – ברכות רוחניות, ולעשיו – ברכות בגשמיות.

איך יעקב אבינו חשב שיצחק יוכל לחיות בלי ברכות גשמיות? בלי פרנסה?

ומדוע רבקה אמרה ליעקב ל'גנוב' את הברכות הגשמיות שיועדו לעשיו?

לגנוב ברכות?

יצחק אבינו רצה שיעקב אבינו לא יצטרך לדאוג לחייו הגשמיים, ויעסוק רק ברוחניות, ילמד תורה ויקיים מצות, ועשיו ידאג לצרכיו הגשמיים, אבל:

עשיו לא הסכים לדאוג לגשמיות של יעקב, כי לא רצה שותפות בחלקו הרוחני של יעקב!

לרבקה אמנו לא נותרה ברירה, אלא, להדריך את יעקב:

'לגנוב' את הברכות הגשמיות שהוכנו לעשיו!

יעקב אבינו גם חי בעולם הזה, וצריך פרנסה כי "אם אין קמח אין תורה"...

התיקון שלך הוא דווקא - בעולם העשייה!

יצחק אבינו לא רצה שעם ישראל יעסוק בגשמיות של העולם הזה, רק שיחיה חיים עולם רוחניים, ומהיכן חשב יצחק אבינו שתגיע פרנסתו של יעקב אבינו?

"זכה, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים" – בגדר: "ועמדו זרים ורעו צאנכם".

אבל, הקב"ה רוצה שנחיה את החיים הגשמיים מתוך חיבור רוחני, ולכן:

יעקב אבינו נאלץ לגנוב את הברכות!

גשמיות שמריחה – גן עדן!

יעקב אבינו לבש את בגדי החמודות של עשיו, שהיו בגדיו של אדם הראשון והריחו ריח גן עדן, וכשנכנס אביו, יעקב אבינו הריח את ריח 'גן עדן', אבל:

כשמישש את הידיים, הרגיש שאלו - ידי עשיו!

ועם ישראל זכה להתברך בגשמיות ורוחניות כאחד, ז"א:

אפשרות לחיות את הגשמיות של העולם הזה - עפ"י רצון ה'!

יש לך אתגר מיוחד, אתה חייב לעבוד ולדאוג לכל הצרכים הגשמיים שלך ושל בני משפחתך: דיור, אוכל ובגדים, וגם טיולים... אבל:

לשאוף שהחיים הגשמיות יריחו – ריח גן עדן!

איך אפשר לשלב גשמיות ורוחנית?

יעקב אבינו היה איש תם יושב אוהלים, ורצונותיו היו רק רוחניים.

עשיו היה איש שדה, וחוץ מכל תאוות וחיי 'העולם הזה', הוא - לא ראה בעיניים!

יעקב אבינו קיבל תפקיד מיוחד:

לשלב רוחניות בחיים הגשמיות, איך עושים את זה?

מותר שיהיה לך רצונות גשמיים, אבל, תשלבם עם 'הקול - קול יעקב'.

תלבש את בגדי עשיו - בגדי 'חושך' גשמיים, ותזכור:

'הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה'' –

הקב"ה נמצא איתך עימך ואצלך בכל רגע, ורוצה שתפעל עפ"י רצונו.

עבודת הכהנים – עבודה גשמית?

הכוהנים הקריבו את הקורבנות בבית המקדש, עבודה גשמית ופיזית לכל הדעות, אך הכהנים:

הרגישו וחיו את השורש הרוחני של עבודתם, ופעלו עפ"י רצון השם.

הצלחת להפוך את הגשמיות לעבודת השם? מצאת מה רוחני בעבודתך הגשמית?

האם כל עבודה גשמית יכולה להפוך לקורבן אישי ריח ניחוח לה'? בהחלט!

את שכרך הגשמי - משכורתך תקבל, אבל, אם תרצה, תוכל גם לקבל שכר כפול ומכופל, בתנאי:

שתצרף את הקב"ה כשותף פעיל לעשייתך - כרצונו!

אכן, אפשר לקדש את העשייה גשמית

יעקב אבינו היה כולו תורה, אבל, לקח על עצמו משימה כפולה:

לעבוד ולחיות את העולם הגשמי, בידיעה תמידית שכל מעשיו הם:

כעבודת הכוהנים, ועולים - 'אישי ריח ניחוח לה''.

יעקב אבינו השכיל להבין, שהאור הרוחני של המצוה, מביא איתו את הברכה הגשמית:

"ויתן לך האלוקים - מטל השמים ומשמני הארץ - ורוב דגן ותירוש..."

יעקב אבינו - סלל לכולנו את הדרך...

אור אלוקי – מסלק כל חושך!

בכל רגע, חייך רצופים ניסיונות למען הבחירה, ואם תבחר בטוב - שכרך מובטח, כל שנדרש ממך הוא, לזכור מה אלוקיך דורש ממך ולהתמודד עם האתגר:

"הקול קול יעקב – והידיים ידי עשיו".

תעבוד ותתפרס, ידיך – יעסקו בכל עבודה שתתאים לך, וזאת זכותך וחובתך להביא טרף לביתך, אבל:

תזכור שבליבך יתנגן – קולו של יעקב.

לפעמים, הגשמיות 'הסתרה' ולא ניתן לקשר אותה למשהו רוחני, אבל, יש דרך לסלק את ההסתרה מהרוחניות, לקרוא 'שמע ישראל' – וע"י שתייחד את הקב"ה על מעשיך, האור הרוחני שמצוי בגשמיות יתגלה לפניך, כי בקריאת 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד', אתה:

ממליך את הקב"ה על הגשמיות, ומנצח את המלחמה האמיתית של חייך.

מה האיר את העולם לפני קבלת התורה?

התורה היא החיות והקיום של כל העולם והבריאה, הסתכל באורייתא וברא עלמא!

שואל האריז"ל: איך העולם התקיים לפני קבלת תורה?

ומסביר, שיש בעולם אור אלוקי מ'עתיקא קדישא', וזה:

האור שהאיר והחייה את העולם לפני קבלת תורה.

האבות הקדושים – קיבלו את כל חיותם מאור זה.

אור מ'עתיקא קדישא', הוא – אור נעלם!

אין דבר כזה גשמיות ללא רוחנית, כי:

אור ה' נמצא בכל דבר בגשמי, רק שלעיתים הוא בהעלם!

והאור הזה הוא - מ'עתיקא קדישא'.

הקב"ה נמצא איתך בכל רגע של עשיה, ומצליח את מעשיך!

מוהרנ"ת מגלה סוד נפלא, ואומר שמי שחי כך מקבל:

מהחסד הנעלם, ומריח - ניחוח גן עדן!

יחוד ה' דווקא - בעולם העשיה!

'שמע ישראל ה' אלוקינו – ה' אחד'! תתרכז בקריאת שמע:

ו'תייחד' את הקב"ה על כל עשיה ודבר גשמי שיש בחייך.

גם בשעות העבודה תזכור, ש'אין שום מציאות בעולם חוץ מה' יתברך', ותתברך כמו יוסף הצדיק:

"ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח...

וירא אדניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו"!

אור רוחני מביא – שפע גשמי!

זה בדיוק מה שנקרא 'לעשות לקב"ה דירה בתחתונים', זה בדיוק זה:

אתה גורם לקב"ה נחת רוח, ופועל עבורך – ניסים וישועות!

מאתגר? נכון!

אבל, יעקב אבינו סלל את הדרך עבורך...

"ויתן לך מטל השמים ומשמני הארץ..."

שפע ברכות וישועות, אמן!