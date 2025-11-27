רבי נחמן - פרשת ויצא

אחרי חושך – זורח אור

מצליחנים – יום יום מתרגלים התמודדות עם פחד וקשיים, מבחינתם:

כל קושי ואתגר – הוא שלב שמקדם לשלב הבא!

מצליחנים מנצחים בדמיון את כל הקשיים, ואם אתה:

רואה את הקושי כאבן נגף – ומתייאש! לא תצליח להתקדם...

לפני עליה חייב שיהיה - 'חרון אף'!

כל התקדמות בחיים, חייבת לעבור דרך 'חרנה' - 'חרון אף'!

חרון אף – קשיים ומניעות אמיתיים ודמיוניים בדרך ליעד החדש!

מי שבוחר בשגרה מבורכת, גם יישאר שם – לעד!

מי שבוחר להתקדם בחיים, שתדע שמידת הדין תנסה להילחם בו, כי:

מידת הדין - לא מחלקת מתנות חינם!

מוהרנ"ת רוצה לרפד לך את הדרך לעליה והתקדמות, ואומר:

תדע מראש, שאם יש לך ניסיונות וקשיים, סימן שאתה:

בדרך הנכונה ועוד – תגיע ליעד, אל תתייאש!

כי הייאוש קיים רק - בכח הדמיון, הוא – יצר הרע!

תהיה חכם, ואל – תיפול ברשתו!

כל 'נפילה' היא 'מקפצה' – ליעד הבא!

"ויפגע במקום" – יעקב אבינו מלמד, שפגיעה היא - לא נפילה!

פגיעה היא - הדרך להתקרב לבורא עולם בשלבים, בהדרגה!

בורא עולם רוצה שתתקרב אליו ע"י עליות וירידות, עד שתגיע:

ל'שער השמים' - נקודת המפגש עם הקב"ה, ושם - תזכה לניסים וישועות.

אין 'נפילות' - יש 'פגיעות'! כל נפילה מקפיצה - לשער הישועות.

הדמיון - מחשיך את השכל!

"וילן שם כי בא השמש" – הלילה מסמל את ימי החושך, ימי צער וסבל, ואתה:

'לן' בצער שלך, וחושב - שהשמש לעולם לא תזרח!

מדוע זה עובד כך? כי בזמן ניסיון לוקחים לאדם את השכל, והוא רק רואה:

"בא השמש" – אין שמש יש חושך! וכשאין אור - אין 'מוחין'!

תזכורת קטנה: היה איזה בוקר, שהשמש שכחה לזרוח? ממש לא!

אבל, כשאתה ב'קטנות מוחין' נדמה לך שאור חייך - לא יאיר לעולם.

אבל, חשוב לזכור:

שהקב"ה ברא את העולם עם חוקים ברורים: רק אחרי - שקיעה, יש – זריחה.

השמש חייבת לזרוח, רק שאתה צריך קצת להמתין בסבלנות, כי תמיד לפני זריחת השמש יש את החושך הכי גדול, רק צריך:

להמתין בהכנעה לזמן שהקב"ה יחליט – להזריח את אורך!

אין אחד שאוהב להמתין עד שרצונו יתמלא...

סולם מוצב בארץ - עלה בשלביו

"והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים" – מטרת הירידה להגיע לעליה.

"עולים ויורדים" – לדורות! הקב"ה מודיע ליעקב אבינו בחלום:

הדרך היחידה להגיע ל'שער השמים', היא – לעלות ולרדת בסולם לסירוגין.

וכשאתה בירידה תזכור: עוד מעט – תתחיל העליה!

תהיה מלאך אלוקים – תרד ותעלה!

"מלאכי אלוקים עולים ויורדים" – כדי לעלות, אתה חייב להתעורר ראשון - 'אתערותא דלתתא', ואז, מלאכי אלוקים ירדו לעזור לך לעלות, כי:

רק אחרי התעוררות 'דלתתא' מגיעה - התעוררות 'דלעילא'.

מוהרנ"ת מסביר שזאת הדרך שעושה תיקונים וייחודים גדולים, ומי שמאמין לדברי הצדיקים - זוכה להתקדם ולעלות לדרגות גבוהות.

"והנה ה' ניצב עליו" – הבטחה לדורות!

"ה' ניצב עליו" – הקב"ה מבטיח להתייצב לימינך!

תחזיק חזק... תזכור ותתחזק ברגעי הניסיון, הקב"ה מבטיח:

"ושמרתיך בכל אשר תלך" – יש עליך 'שמירה' צמודה - בכל במקום וזמן.

תרגיש שהקב"ה צועד – עימך! עולה ויורד – איתך!

נושא אותך על כפיו, ולרגע – לא עוזב אותך!

בכל שלבי הירידה ועליה, תרגיש את רחמי וחסדי השם יתברך עליך.

הקב"ה מבקש שתתקדם לכיוונו, שתעלה באומץ - ל'שער השמים'!

"וייקץ יעקב משנתו" – ה'דעת' מעוררת

"ויקץ... משנתו" – כשאתה לא מתבלבל מהניסיון, אתה גם – מנצח!

ה'דעת' והמוחין חוזרים אליך, וזה בבחינת - 'יקיצה מהשינה', אומר מוהרנ"ת:

אתה תפתח את העיניים, ותראה שהשמש – זורחת ומאירה עליך!

פתאום תקלוט, שבורא עולם לא עזב אותך לרגע...

כך היה עם - יעקב אבינו, כך בדיוק – קורה עם איתך!

אלוקים כאן! לא ידעת?

"ואנוכי לא ידעתי" – איך לא ידעת? כי יצר הרע רוצה שתשכח:

"אכן יש ה' במקום הזה" – בורא עולם נמצא בכל מקום וזמן!

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" – יש רק אלוקים אחד בשמים ובארץ!

"הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה'" כי - 'לית אתר פנוי מיניה'.

כל 'פגיעה' היא - הדרך לטפס ולהגיע עד לשער השמים!

כל מה שתתן לי – 'עשר אעשרנו'!

יעקב אבינו נדר נדר - שיקריב קורבן ויתן צדקה, מכיון:

שהצדקה מכניעה את הקליפות – כח הדימיון והיצר הרע!

הצדקה מביאה רחמים על האדם, וזהו: "כל אשר תיתן לי, עשר אעשרנו"!

כשהרחמים מתעוררים על האדם, הכל הופך ליותר פשוט וקל:

"וישא יעקב רגליו" – רגליו מתרוממות בקלות ועולות לפסגות חדשות!

'בני קדם' – נשמות גבוהות שנפלו ל'ארץ'

"וילך ארצה בני קדם" – בני קדם הם נפשות בדרגות גבוהות:

שנפלו לארציות ולגשמיות שיש להשיבם לשורשם.

הם עוד יעשו תשובה: "השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כ'קדם'":

לכל אחד יש תקווה שישוב בתשובה, ויתחדש כ'קדם' מכל נפילה.

כי כל נפילה, היא - הדרך לשער השמים!

החושך והשינה יעלו אותך – תרגיע...

"כל עין לך תצפה" – כל הזמן תצפה לישועת השם, מבאר מוהרנ"ת:

"כי לישועתך קיווינו כל היום - ומצפים לישועתך" (ליקוטי הלכות, שילוח הקן)

כשאתה במצב של חושך ושינה, תזכור עוד מעט יאיר אורך, כי:

אם אין חושך לפני האור, מה יתרון האור מהחושך?

איך יוצאים מחושך ו'שינה'?

"וישכב שם במקום" – המילה מקום רומזת ל'אבן השתיה' - מקום התפילה.

"והנה סולם" – סולם בגימטריא 'קול', וזה - ה'קול קול יעקב'.

עם תפילה מנצחים כל ניסיון, אומר רבי נתן, כי אז:

"זה שער השמים" – שערי השמים יפתחו בפניך, ויצמיחו ישועות.

חזק ואמץ, ותראה מיד – אכן, יש אלוקים במקום הזה, ותרגיש:

שהקב"ה נמצא, איתך עימך ואצלך תמיד – בכל רגע ממש!!!

תפילתך בוקעת את - שער שמים!

הקב"ה מחכה להעלות תפילתך עד – שער השמים!

ושמרתיך – יש לך שמירה צמודה!

אבינו מלכנו,

פתח שערי שמים לתפילתנו...

הושיענו, במהרה אמן!