רבי נחמן - פרשת ויצא
אחרי חושך – זורח אור
מצליחנים – יום יום מתרגלים התמודדות עם פחד וקשיים, מבחינתם:
כל קושי ואתגר – הוא שלב שמקדם לשלב הבא!
מצליחנים מנצחים בדמיון את כל הקשיים, ואם אתה:
רואה את הקושי כאבן נגף – ומתייאש! לא תצליח להתקדם...
לפני עליה חייב שיהיה - 'חרון אף'!
כל התקדמות בחיים, חייבת לעבור דרך 'חרנה' - 'חרון אף'!
חרון אף – קשיים ומניעות אמיתיים ודמיוניים בדרך ליעד החדש!
מי שבוחר בשגרה מבורכת, גם יישאר שם – לעד!
מי שבוחר להתקדם בחיים, שתדע שמידת הדין תנסה להילחם בו, כי:
מידת הדין - לא מחלקת מתנות חינם!
מוהרנ"ת רוצה לרפד לך את הדרך לעליה והתקדמות, ואומר:
תדע מראש, שאם יש לך ניסיונות וקשיים, סימן שאתה:
בדרך הנכונה ועוד – תגיע ליעד, אל תתייאש!
כי הייאוש קיים רק - בכח הדמיון, הוא – יצר הרע!
תהיה חכם, ואל – תיפול ברשתו!
כל 'נפילה' היא 'מקפצה' – ליעד הבא!
"ויפגע במקום" – יעקב אבינו מלמד, שפגיעה היא - לא נפילה!
פגיעה היא - הדרך להתקרב לבורא עולם בשלבים, בהדרגה!
בורא עולם רוצה שתתקרב אליו ע"י עליות וירידות, עד שתגיע:
ל'שער השמים' - נקודת המפגש עם הקב"ה, ושם - תזכה לניסים וישועות.
אין 'נפילות' - יש 'פגיעות'! כל נפילה מקפיצה - לשער הישועות.
הדמיון - מחשיך את השכל!
"וילן שם כי בא השמש" – הלילה מסמל את ימי החושך, ימי צער וסבל, ואתה:
'לן' בצער שלך, וחושב - שהשמש לעולם לא תזרח!
מדוע זה עובד כך? כי בזמן ניסיון לוקחים לאדם את השכל, והוא רק רואה:
"בא השמש" – אין שמש יש חושך! וכשאין אור - אין 'מוחין'!
תזכורת קטנה: היה איזה בוקר, שהשמש שכחה לזרוח? ממש לא!
אבל, כשאתה ב'קטנות מוחין' נדמה לך שאור חייך - לא יאיר לעולם.
אבל, חשוב לזכור:
שהקב"ה ברא את העולם עם חוקים ברורים: רק אחרי - שקיעה, יש – זריחה.
השמש חייבת לזרוח, רק שאתה צריך קצת להמתין בסבלנות, כי תמיד לפני זריחת השמש יש את החושך הכי גדול, רק צריך:
להמתין בהכנעה לזמן שהקב"ה יחליט – להזריח את אורך!
אין אחד שאוהב להמתין עד שרצונו יתמלא...
סולם מוצב בארץ - עלה בשלביו
"והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים" – מטרת הירידה להגיע לעליה.
"עולים ויורדים" – לדורות! הקב"ה מודיע ליעקב אבינו בחלום:
הדרך היחידה להגיע ל'שער השמים', היא – לעלות ולרדת בסולם לסירוגין.
וכשאתה בירידה תזכור: עוד מעט – תתחיל העליה!
תהיה מלאך אלוקים – תרד ותעלה!
"מלאכי אלוקים עולים ויורדים" – כדי לעלות, אתה חייב להתעורר ראשון - 'אתערותא דלתתא', ואז, מלאכי אלוקים ירדו לעזור לך לעלות, כי:
רק אחרי התעוררות 'דלתתא' מגיעה - התעוררות 'דלעילא'.
מוהרנ"ת מסביר שזאת הדרך שעושה תיקונים וייחודים גדולים, ומי שמאמין לדברי הצדיקים - זוכה להתקדם ולעלות לדרגות גבוהות.
"והנה ה' ניצב עליו" – הבטחה לדורות!
"ה' ניצב עליו" – הקב"ה מבטיח להתייצב לימינך!
תחזיק חזק... תזכור ותתחזק ברגעי הניסיון, הקב"ה מבטיח:
"ושמרתיך בכל אשר תלך" – יש עליך 'שמירה' צמודה - בכל במקום וזמן.
תרגיש שהקב"ה צועד – עימך! עולה ויורד – איתך!
נושא אותך על כפיו, ולרגע – לא עוזב אותך!
בכל שלבי הירידה ועליה, תרגיש את רחמי וחסדי השם יתברך עליך.
הקב"ה מבקש שתתקדם לכיוונו, שתעלה באומץ - ל'שער השמים'!
"וייקץ יעקב משנתו" – ה'דעת' מעוררת
"ויקץ... משנתו" – כשאתה לא מתבלבל מהניסיון, אתה גם – מנצח!
ה'דעת' והמוחין חוזרים אליך, וזה בבחינת - 'יקיצה מהשינה', אומר מוהרנ"ת:
אתה תפתח את העיניים, ותראה שהשמש – זורחת ומאירה עליך!
פתאום תקלוט, שבורא עולם לא עזב אותך לרגע...
כך היה עם - יעקב אבינו, כך בדיוק – קורה עם איתך!
אלוקים כאן! לא ידעת?
"ואנוכי לא ידעתי" – איך לא ידעת? כי יצר הרע רוצה שתשכח:
"אכן יש ה' במקום הזה" – בורא עולם נמצא בכל מקום וזמן!
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" – יש רק אלוקים אחד בשמים ובארץ!
"הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה'" כי - 'לית אתר פנוי מיניה'.
כל 'פגיעה' היא - הדרך לטפס ולהגיע עד לשער השמים!
כל מה שתתן לי – 'עשר אעשרנו'!
יעקב אבינו נדר נדר - שיקריב קורבן ויתן צדקה, מכיון:
שהצדקה מכניעה את הקליפות – כח הדימיון והיצר הרע!
הצדקה מביאה רחמים על האדם, וזהו: "כל אשר תיתן לי, עשר אעשרנו"!
כשהרחמים מתעוררים על האדם, הכל הופך ליותר פשוט וקל:
"וישא יעקב רגליו" – רגליו מתרוממות בקלות ועולות לפסגות חדשות!
'בני קדם' – נשמות גבוהות שנפלו ל'ארץ'
"וילך ארצה בני קדם" – בני קדם הם נפשות בדרגות גבוהות:
שנפלו לארציות ולגשמיות שיש להשיבם לשורשם.
הם עוד יעשו תשובה: "השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כ'קדם'":
לכל אחד יש תקווה שישוב בתשובה, ויתחדש כ'קדם' מכל נפילה.
כי כל נפילה, היא - הדרך לשער השמים!
החושך והשינה יעלו אותך – תרגיע...
"כל עין לך תצפה" – כל הזמן תצפה לישועת השם, מבאר מוהרנ"ת:
"כי לישועתך קיווינו כל היום - ומצפים לישועתך" (ליקוטי הלכות, שילוח הקן)
כשאתה במצב של חושך ושינה, תזכור עוד מעט יאיר אורך, כי:
אם אין חושך לפני האור, מה יתרון האור מהחושך?
איך יוצאים מחושך ו'שינה'?
"וישכב שם במקום" – המילה מקום רומזת ל'אבן השתיה' - מקום התפילה.
"והנה סולם" – סולם בגימטריא 'קול', וזה - ה'קול קול יעקב'.
עם תפילה מנצחים כל ניסיון, אומר רבי נתן, כי אז:
"זה שער השמים" – שערי השמים יפתחו בפניך, ויצמיחו ישועות.
חזק ואמץ, ותראה מיד – אכן, יש אלוקים במקום הזה, ותרגיש:
שהקב"ה נמצא, איתך עימך ואצלך תמיד – בכל רגע ממש!!!
תפילתך בוקעת את - שער שמים!
הקב"ה מחכה להעלות תפילתך עד – שער השמים!
ושמרתיך – יש לך שמירה צמודה!
אבינו מלכנו,
פתח שערי שמים לתפילתנו...
הושיענו, במהרה אמן!
