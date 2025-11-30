קהל רב של חסידים ואוהדים נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. הכלה היא בת לבנו, הגה"צ ר' ישראל קאהן, אב"ד החסידות בבורו פארק, חתן הרה"ג ר' דוד שווימר, דומ"ץ קהילת ויז'ניץ מונסי בבית שמש. החתן הוא בן הרב נפתלי שטיין, נכד הרה"ג ר' דוד שלמה שטיין, ראש כולל פאלטישאן, חתן האדמו"ר מקארלסבורג וויליאמסבורג.

השמחה נחוגה ברוב פאר והדר בעיר ביתר עילית. התרגשות מיוחדת אחזה בקהל, מאחר וזו השמחה הפומבית הראשונה בה זכו החסידים להופעתו של הרבי, לאחר תקופת אשפוזו הממושכת לאחרונה בבית החולים.

בשיאו של המעמד, לאחר שהודה המחותן הרה"צ ר' ישראל להשי"ת על רוב חסדיו, פנה הרבי אל הקהל בקול נרגש: "ברצוני להודות לכלל האברכים והבחורים שבאו לשוש ולשמוח בשמחה. עלינו לזכור שזו זכות גדולה לזכות עדיין לשמוח בעולם הזה, וכל זה רק מכוחו של הקב"ה הכל יכול."

הרבי המשיך ואמר בקול חנוק מכאב: "הנני מאוד חלש, ובפרט מהמחלה הקשה ברגל. אתם תהיו השלוחים שלי להודות להשי"ת, ולזכור כל העת, להודות ולהלל, עדי נזכה לביאת גואל צדק בב"א".

בסיום דבריו המטלטלים, פצחו פרחי החסידים בניגון נלהב המיוחס לחצר הקודש קרלין, 'ארוממך ה' כי דיליתנו'. בשעות הקטנות של הלילה, פיזז הרבי מצווה טאנץ לפני הכלה, אחוז שרעפי קודש ובהתעלות נפש.