פיגוע חריג התרחש אמש (מוצאי שבת) בכביש 5, שעה שמחבל ערבי יידה ברזל, מקדח של כלי עבודה, לעבר רכב ישראלי שנסע בכביש, סמוך לכפר מסחה.

הברזל, ננעץ בשמשת הרכב, ואך בנס לא גרם לנפגעים. הנהגת, טופלה במקום כנפגעת חרדה.

דובר צה"ל עדכן מיד לאחר הפיגוע כי "כוחות צה"ל קפצו למרחב א- זוויה שבחטיבת אפרים בעקבות דיווח על מחבל שזרק מוט ברזל לעבר רכב שנסע במרחב, אין נפגעים, יש נזק לרכב".

עוד נמסר כי "צה״ל ושב״כ מבצעים סריקות ומתחקרים חשודים במרחב על מנת לאתר את המחבל".

הנהגת, מירב בן אברהם, תושבת רמת גן בת 23, שחזרה את הנס הגדול שחוותה: "יצאנו מקדומים לכיוון פתח תקווה. 3 דקות לפני מחסום חוצה שומרון, שמענו בום. התקשרתי ל-1208, מוקד החירום, באותו רגע לא הבנתי מה קורה. הגענו למחסום ולשם הגיעו כוחות.

"האירוע התנהל מאוד מהר ובצורה מקצועית. מיד הגיעו כוחות ועזרו לנו. היינו 2 בנות וטרמפיסטית. אני מקווה שיתפסו את המחבל וכל מי ששותף לזה. מגיע לאנשים שגרים בשומרון להיות בטוחים".