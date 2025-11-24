פרק ב': ערב ביקורו של הרבי מסאטמר באתרא קדישא מירון, פרסמו חסידיו חוברות שונות. לצד הוראות מפורטות כיצד להתנהג בעת הביקור (כדוגמת: לא להתפעל משום דבר בארץ, לא להחמיא לשום נהג / בעל מלון / אטרקציות וכו', כי זה מדינה טמאה, ואסור להנות מהם), פורסמו גם סיפורים נפלאים מהנהגות הרבי הקדוש ה'ויואל משה' בביקור במירון לפני עידן ועידנים.

השוטר הבריטי (יהודי כמובן) שלמד אצל הויואל משה בקראלי

הרה"ח ר' זרח גליק מספר (הובא ב'חלקינו בתורתיך' גיליון סד, שנה ב' פרשת תולדות תשפ"ו) על אירוע שהתרחש בשנת תש"ו (1946), שנתיים לפני מלחמת השחרור. באותם ימים טרופים לא הייתה אפשרות להשתטח בציון אלא בשעות הבוקר שהרי המלחמה כבר הייתה בעיצומה והיה מחסום ושוטרים עמדו ולא הניחו לעבור את המחסום.

הרבי מסאטמר נסע בערב קודם והתפלל נץ מוקדם בצפת. אלא שהרב מסאטמר כידוע נקט שיטת רבינו תם ועד שסיים תפילתו היה כבר לאחר חצות היום. למרות שהמשב"ק ר' יוסף אשכנזי שכנע את הרבי שאין מה לנסוע לרשב"י, הרבי מסאטמר עלה על האוטו ונסע. הגיעו למחסום ושוטרים לא נתנו להם לעבור.

אלא שפתאום אחד הקצינים ביקש שיפתחו לו את החלון "והרכין עצמו לרבינו ושאל, 'האם רבינו מכיר אותי', שאל רבינו מי אתה?" וענה "הלא אנכי בחור פלוני שלמדתי אצל רבינו בקראלי, ותיכף נתן הוראה שיניחו את רבינו לנסוע למירון, אף שלא הרשו לשום אויטא לעבור את המחסום". והדברים מפליאים ביותר ממש.

הטנק עם הכיתוב "רשב"י"

נחזור לאותם שנים בה נלחמו חיילי צה"ל לשחרור מירון מהערבים. מסופר על טנק שיצא לכבוש את מירון מטעם גדוד 79 ועליו נחרט הכיתוב "רשב"י" והוא "פרץ והעפיל במעלה ההר, והגיע למקום קדוש זה בתרועות גיל". על טנק זה עמד בראשו יוסף הגלילי איש מירון. (מועדי הראיה עמוד תלד).

"כמו הכותל - שייך לכולם"

אותו יוסף הגלילי, בספר מירון (עמוד 21), טען טענה מרתקת: שום עדה או מחנה לא יכול לטעון לבעלות על אתר רשב"י. כי כמו שהכותל שייך לכולם כי הוא נכבש ע"י חיילי צה"ל שהם מכל העדות והחוגים, כך גם אתר רשב"י נכבש ע"י חיילי צה"ל שהם מכל העדות, ולכן זה גם שייך לכל העדות ואין לאף אחד טענת בעלות.

מרתקים במיוחד דבריו: דין כיבוש מירון במלחמת העצמאות כדין כיבוש הכותל במלחמת ששת הימים.