מה ראו תלמידיו של הבעש"ט הקדוש?

בבית הכנסת במז'יבוז' פרצה מריבה בין שני מתפללים, ובעיצומה של המריבה זעק אחד מהם אל השני "הייתי קורע אותך כדג"!

הבעל שם טוב הקדוש נכח במקום ושמע את חילופי הדברים, וביקש מתלמידיו להושיט ידיים זה לזה ולעמוד לידו בעיניים עצומות, כשהוא עצמו מניח את שני ידיו הקדושות על כתפי שני התלמידים שעמדו לידו.

לפתע החלו התלמידים לזעוק בחרדה, כי ראו מול עיניהם כיצד הצועק אכן קורע את חברו כדג.

המילים מבטאות את המחשבה שהיא שער שדרכו נכנסים לעבודת השם יתברך, עד שאפשר לקבוע את דרגתו של האדם עפ"י מחשבתיו, והרוצה לדעת מה דרגתו הרוחנית, יבדוק במה מחשבתו עסוקה.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

המגיד ממעזריטש מבאר בכתביו, שמחשבת האדם היא: "מרכבה ל-ה'" – ז"א, צורת 'גילוי אלוקות' בעולם הזה! ולכן, יש למחשבה: כוח השפעה רוחני על העולמות העליונים.

חושך במחשבה גורם ח"ו לחושך בחיים: המחשבה משפיעה על כל מסלול חייו של האדם, עד שניתן לומר, שאם יש לאדם 'חושך' ובהסתרה באחד מתחומי חייו, הדבר יכול לנבוע מכך שיש לו:

'חושך' במחשבתו - באותו התחום, שגורם לחסרון בפועל.

כל חסרון שיש לאדם, ניתן להוכיח שלפני כן היה לאדם חושך במחשבתו באותו התחום, ורק כשמחשבת האדם מוארת באור השם יתברך, לא יהיה לאדם חסרון באותו תחום בחייו.

מחשבה שאינה טובה – מביאה לחסרון: קשה לתאר את גודל ההרס וההשחתה שנגרם לנפש האדם, כשחושב או מהרהר מחשבות של עצב ויאוש, ועוד כגון אלו, כי באותה השעה, הוא נעשה ח"ו - חבר לס"א המשחית הנורא!

הדרך לשפע - שמירה על המחשבה: כל מחשבה שאינה טובה, כגון: מחשבות של פחד, עצבות או כעס, מקורן בס"א, ואם חושב האדם מחשבות אלו, ח"ו הוא נדבק במקור מחשבה זו, שהוא הס"א!

אף אחד לא רוצה שיחסר לו כל טוב בכל תחומי חייו, על כן, יקפיד לשמור שלא יהיה במחשבתו ציור שאינו טוב.

הס"א רוצה לגנוב לך את השפע: מטרת הס"א להסיט את האדם, ולגרום לו היזק ע"י הכלים השליליים ש'השפיע' עליו, וכך הוא: משיג את מטרתו! להרוס לאדם את הורדת השפע שהקב"ה ייעד עבורו!

אם האדם היה רואה את הנזק שנגרם מכל מיני מחשבות 'חשוכות' שעוברות במוחו, הוא היה: בורח מהם, אפילו - עוד יותר ממה שבורחים מאש!

תיקון המחשבה – תיקון העולם: תיקון המחשבה הוא עיקר תיקון העולם, כי כל בירור והעליה שנעשים בעולם, הם מכח המחשבה (זוה"ק, פקודי רנד').

אחת מהעבודות המאתגרות בחיים היא, להתעלות מעל נטית היצר, ולא לתת לרע לשלוט במחשבה, ולהאיר בה את אור השם יתברך, אמונה ובטחון במלכו של עולם, הכרה בטובו וחסדו שיביאו לאהבת הבורא מתוך טוהר מחשבה וזיכוך הלב.

המוח שלך קודש קודשים – שמור עליו: המח הוא כמו מקום קודש הקודשים בבית המקדש, וחשוב לשמור על טהרתו, וכשמגיעה למוח מחשבה שאינה טובה, ויתרחק ממנה במהרה ויעשה עליה תשובה, כדי שלא תשפיע גם על דיבוריו ומעשיו, כי כמה שאדם יותר מושל על מחשבותיו, זוכה יותר: לקדש את מוחו, ויזכה לדבקות גדולה יותר בה' יתברך.

לקבוע במוח גודל אהבת השם לבניו: אחת הדרכים להגיע לתיקון המחשבה, היא ללמוד ולהבין ולקבוע בלב את גודל אהבת השם לבריותיו, דבר שאינו נתפס בשכל אנוש, מכיון שאהבת ה' לבניו היא ללא שום גבול ומידה, כפי שכתוב: 'אָהַבְתִּי אֶתְכֶם אָמַר ה'' – וכל דבריו ה' אמת וקיימים לעד! (מלאכי א, ב).

הקב"ה אוהב כל אחד מבניו כבן יחיד, אהבה ללא קץ ומידה, ואם האדם היה מבין זאת בשכלו: נפשו היתה יוצאת ממש, מרוב - כיסופין וערגה לה' יתברך!

אהבת ה' מושלמת - ואינה תלויה בדבר: יקבע האדם בליבו, שאהבת ה' אליו היא: אהבה נאמנה ושלמה, ואינה תלויה או מותנת – בשום דבר! אהבת ה' לבניו היא אמיתית, שורשית ונצחית, ולכן:

שום דבר בעולם, אינו יכול להמעיט ולהחליש אותה!

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה: שלמה המלך, מתאר יפה את הדברים בשיר השירים: "מַיִם רַבִּים לֹא יוּכְלוּ לְכַבּוֹת אֶת הָאַהֲבָה, וּנְהָרוֹת - לֹא יִשְׁטְפוּהָ" שום צונמי או שיטפון לא יכבה את עוצמת אהבת ה' לבניו... יש לקב"ה מסר חשוב לומר לכל יהודי: יש לי אהבה אליך, ללא קץ ושעור, וללא שום גבול ומידה.

הידעת? השכינה אצלך ושומרת אותך: אחת הדרכים לשמור על המחשבה, היא להיות בשמחה, והמילים מעידות על עצמן:

אותיות המילה - מחשבה, הם אותן האותיות של המילה - שמחה.

אומר הבעל שום טוב הקדוש בצוואתו: "יהיה תמיד בשמחה, ויחשוב ויאמין באמונה שלמה, שהשכינה אצלו ושומרת אותו, והוא מסתכל על הבורא יתברך שמו, והבורא יתברך מסתכל בו..."

תתחיל את השבוע עם הידיעה שהשכינה איתך - ושומרת אותך!

שבוע טוב וחודש טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות, אמן!