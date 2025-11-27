הקהילה היהודית בעיר צ'רנוביץ באוקראינה קיבלה הערב (חמישי) בזעזוע את הדיווח על הצתת בית הכנסת של חסידות סדיגורא המפורסם בכינויו "הקלויז קדישא".

מפרטים ראשונים עולה, כי אדם מעורער בנפשו נכנס לבית הכנסת, השוכן בעיירה סדיגורא, בזמן שהשומר יצא משערי המקום.

המשטרה שהוזעקה במהירות למקום, הצליחה ללכוד את המצית.

מחקירה ראשונית עולה, כי לפני חודש הוא ניסה להצית כנסייה מקומית, להבדיל אלף אלפי הבדלות.

"מדובר במקרה מצער וכואב מאוד", הגיב רבה של צ'רנוביץ, הרב מנחם גליצינשטיין, "בית הכנסת הינו אחד המבנים החשובים ביותר בעולם החסידות".

"בצ'רנוביץ", ציין הרב גליצנשטיין המכהן כשליח חב"ד, "איננו חשים באנטישמיות. ישנה אבטחה מקיפה על מוסדות יהודיים ונעשים מאמצים לנטרל כל סממן של אנטישמיות. כלל התושבים כאן חיים באחווה ובשלום".

לפני קרוב לעשר שנים, נחנך בית הכנסת העתיק, לאחר מלאכת שיפוץ מקיפה. חנוכתו נערכה כ-180 שנה לאחר שנבנה ה"קלויז" של רבי ישראל מרוז'ין, אבי שושלת חסידות סדיגורא, וכ-100 שנים לאחר שננטש במלחמת העולם הראשונה.

ארבעה דורות של אדמו"רי השושלת סדיגורא ניהלו את חצרם מה'קלויז' הזה - שהביוגרפים של עולם החסידות מתארים אותו כמבנה הגדול והמפואר ביותר בעולם החסידי. בשנת תרע"ד, עקב מלחמת העולם הראשונה, ננטש הקלויז.