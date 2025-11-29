כיכר השבת
"שמת לב למשקל?"

האקרים איראנים: פרצנו לרכב של מדען גרעין ישראלי, השארנו פרחים ומסר

קבוצה של האקרים איראנים טוענים כי פרצו לרכב של מדען גרעין ישראלי בכיר וכי השאירו בתוך הרכב זר פרחים - לציון יום שנה למותו של מדעין הגרעין האיראני פחריזאדה (חדשות, ביטחון)

2תגובות
תמונה שפרסם החשבון האיראני

קבוצת האקרים איראנית "חנדלה" פרסמו הלילה תיעודים של זר פרחים אדומים בתוך רכב. לטענתם הם פרצו לרכב של מדען גרעין ישראלי בכיר והשאירו בתוכו את הפרחים.

הם גם ציינו מיהו הבכיר הישראלי שאליו פרצו, לטענתם, ופרסמו גם רשימת שמות ומספרי טלפון ששייכים - שוב לטענתם - לאנשי יחידה 8200.

לצד התיעודים פרסמו הודעה ובה התייחסו למשקל זר הפרחים. "אתמול קיבלת את זר הפרחים שלנו", הם כתבו בגוף ראשון ל"מדען הבכיר". "זה חפץ לא מזיק לכאורה, אבל האם שמת לב למשקל של זה?

"הרגשת את הנוכחות מאחוריו, את הידיים שנשאו אותו, את הצעדים שדעכו רגע לפני שפתחת את הדלת. ספר לנו איך המכונית שלך. שמעת את הקליק הרך כשנגעת בידית הדלת? האם זה הרגיש לא מוכר?"

הם הוסיפו ואיימו: "אנו הולכים ברחובותיך. אנחנו נושמים את האוויר שלך. אנחנו עומדים במקומות שחשבת שהם בלתי נגישים. אשליית הביטחון של המשטר שלכם כבר קרסה, בשקט, ללא אזעקה, ללא הודעה מוקדמת. תגיד לראש הממשלה שלך את זה: הוא צריך לדאוג פחות לשליטה באנשים ויותר להאכלתם. הרעב הגואה תחת רגליו גובר משעה לשעה".

יצויין כי לא ברור אם אכן שליחים של הקבוצה הם שהניחו את זר הפרחים, או שמא מדובר בתיעודי לוחמה פסיכולוגית. בינתיים גורמי ביטחון לא התייחסו באופן רשמי לנושא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זה נראה לוחמה פסיכולוגית נטו , הם רוצים להראות לעם המדוכא שלהם שהנה הם הכיעו לתוך המשטר הציוני בישראל...
מאן דאמר
1
נראה. לא נראה. מה האמת? למה ראש הממשלה שותק?
תשובה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר