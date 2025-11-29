קבוצת האקרים איראנית "חנדלה" פרסמו הלילה תיעודים של זר פרחים אדומים בתוך רכב. לטענתם הם פרצו לרכב של מדען גרעין ישראלי בכיר והשאירו בתוכו את הפרחים.

הם גם ציינו מיהו הבכיר הישראלי שאליו פרצו, לטענתם, ופרסמו גם רשימת שמות ומספרי טלפון ששייכים - שוב לטענתם - לאנשי יחידה 8200.

לצד התיעודים פרסמו הודעה ובה התייחסו למשקל זר הפרחים. "אתמול קיבלת את זר הפרחים שלנו", הם כתבו בגוף ראשון ל"מדען הבכיר". "זה חפץ לא מזיק לכאורה, אבל האם שמת לב למשקל של זה?

"הרגשת את הנוכחות מאחוריו, את הידיים שנשאו אותו, את הצעדים שדעכו רגע לפני שפתחת את הדלת. ספר לנו איך המכונית שלך. שמעת את הקליק הרך כשנגעת בידית הדלת? האם זה הרגיש לא מוכר?"

הם הוסיפו ואיימו: "אנו הולכים ברחובותיך. אנחנו נושמים את האוויר שלך. אנחנו עומדים במקומות שחשבת שהם בלתי נגישים. אשליית הביטחון של המשטר שלכם כבר קרסה, בשקט, ללא אזעקה, ללא הודעה מוקדמת. תגיד לראש הממשלה שלך את זה: הוא צריך לדאוג פחות לשליטה באנשים ויותר להאכלתם. הרעב הגואה תחת רגליו גובר משעה לשעה".

יצויין כי לא ברור אם אכן שליחים של הקבוצה הם שהניחו את זר הפרחים, או שמא מדובר בתיעודי לוחמה פסיכולוגית. בינתיים גורמי ביטחון לא התייחסו באופן רשמי לנושא.