עימות סוער: "אתה הולך לפוליטיקה על גב החרדים" | המילואימניק: "אני נושא את החיים שלכם על הגב שלי"

איש התקשורת החרדי תוקף: "אתה הולך לפוליטיקה על חשבון החרדים" | איש המילואים בקריאה: "איפה כל המוני החרדים שרוצים להתגייס בטוב?" - "אני נושא את החיים שלכם על הגב שלי" | ומה חושבים בציבור על המהומות בבג"ץ? (דבר השבוע)

תוכנית 'דבר השבוע' והשבוע בהגשת יוסי סרגובסקי מביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והערב בתוכנית; אחרי תקופה בה המשטרה הצבאית לא ביצעה מעצרים יזומים כנגד בחורי ישיבה עריקים, במהלך השבוע האחרון במשטרה הצבאית חזרו לעצור בחורי ישיבה, והרחוב החרדי כמרקחה.

דיון סוער באולפן על הצורך במעצרים, רגע לפני הגשת . והאם מי שלא מתחבר לסיפור הציוני, באמת יכול להבין את הצורך לשרת בצבא ההגנה לישראל? צפו בדיון.

בנוסף; מהומות בבג"ץ במהלך הדיונים על החלטתו של שר המשפטים יריב לווין למנות את השופט בדימוס יוסף בן חמו. במהלך הדיון נשמעו קריאות מהקהל, כדוגמת "עבריין" וכדו' לעבר , השופט יצחק עמית. עמית, הוציא את המוחים מהאולם והדיון המשיך ללא קהל. מה שמעלה שאלות קשות לגבי גבולות המחאה כנגד בג"ץ. ושאלות בעניין התערבותם של שופטי בג"ץ בהחלטות השרים והממשלה. צפו בדיון.

והיום בפאנל; רס"ן (במיל') עו"ד יצחקי גליק - ממיסדי תנועת 'אל הדגל' ומי ששירת מעל 600 ימים במילואים. אלי דן - איש תקשורת, עיתונאי ופעיל חברתי בנושא גיוס חרדים לצה"ל. שניאור וובר - עיתונאי, איש תקשורת ומגיש את הפודקאסט 'כור ההיתוך' . והיועץ האסטרטגי אבינועם קוטשר - לשעבר יועצו של השר מתן כהנא, ומי שניהל את הקמפיין של הרב קלמן בר לרבנות הראשית.

ולסיום: פינת לפנצ'יאון והשבוע בהגשתם של יוסי סרגובסקי ויוסף חיים מימון, תוכן פיקנטי במיוחד, שיפתח לכם את השבוע בטוב.

תחקיר הפקה וכתיבת תוכן: נריה סעדיה ויוסי סרגובסקי

כתבה באתר: נריה סעדיה

6
הבג״צ הוא אדוני הארץ, בלעדיו לא ירים איש את ידו או רגלו, כך עכ״פ הוא סבור. אי כבוד למערכת המחוקקת, אי כבוד לדת ישראל ולמקורות. אין זה ״בית דין גבוה וגם לא לצדק״. אם נמשיך כך, איננו זקוקים לאויבים בכדי להתחסל, זה יקרה בן כך ובין כך. בושה לנו.
אפי
5
מר גליק בלי לשים לב מסביר שגם לפני ה7 לאוקטובר הוא היה פעיל לגיוס חרדים, והוא גם אומר שהוא לא פוליטיקאי ורק בגלל המלחמה הוא נהייה כזה, והוא גם מסביר שעד ה7 לאוקטובר הצבא היה על אגנדות זרות שלא מתאימות לחרדי. איך הכל ביחד מסתדר??? קצת בנטי?
יוסי
4
היחיד שהגן ונתן לגיטימציה בתוכנית הזאת ללומדי התורה זה יוסי סרגובסקי, מה יהיה?? תביאו נציג חרדי שמרן לפאנל שיעשה כבוד למגזר, תודה.
נפתלי כהן
3
מי ששירת רהבה ימים במילואים, עשה הרבה מאוד כסף, והכל על חשבוננו. אז שלא ימתח ביקורת.
יוסיט
נו באמת? אתה רציני? אנשים נלחמנו שתוכל לקשקש כאן ואתה מדבר על כסף🤮🤮🤮
שני
תתחלף איתו ואל תבזה את מי שעושה מילואים במקומך. זה שאצלכם הכל כסף זו הבעיה שלכם . אתה יכול גם להתגייס. חצוף שישן טוב כבר שנתיים !!!
אין לך בושה ?
2
אין פתרון לסוגיית הגיוס, כמו הבעיה העזתית. צריך משיח
שכן שלך
1
למה אתם לא מדברים על מעצרים שבאים לעשות בבאר שבע לפחות 3מעצרים כבר באו לעשות וברוך השם עצרנו אותם ביד רמה
ניתאי

