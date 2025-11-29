תוכנית 'דבר השבוע' והשבוע בהגשת יוסי סרגובסקי מביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והערב בתוכנית; אחרי תקופה בה המשטרה הצבאית לא ביצעה מעצרים יזומים כנגד בחורי ישיבה עריקים, במהלך השבוע האחרון במשטרה הצבאית חזרו לעצור בחורי ישיבה, והרחוב החרדי כמרקחה.

דיון סוער באולפן על הצורך במעצרים, רגע לפני הגשת חוק הגיוס. והאם מי שלא מתחבר לסיפור הציוני, באמת יכול להבין את הצורך לשרת בצבא ההגנה לישראל? צפו בדיון.

בנוסף; מהומות בבג"ץ במהלך הדיונים על החלטתו של שר המשפטים יריב לווין למנות את השופט בדימוס יוסף בן חמו. במהלך הדיון נשמעו קריאות מהקהל, כדוגמת "עבריין" וכדו' לעבר נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית. עמית, הוציא את המוחים מהאולם והדיון המשיך ללא קהל. מה שמעלה שאלות קשות לגבי גבולות המחאה כנגד בג"ץ. ושאלות בעניין התערבותם של שופטי בג"ץ בהחלטות השרים והממשלה. צפו בדיון.

והיום בפאנל; רס"ן (במיל') עו"ד יצחקי גליק - ממיסדי תנועת 'אל הדגל' ומי ששירת מעל 600 ימים במילואים. אלי דן - איש תקשורת, עיתונאי ופעיל חברתי בנושא גיוס חרדים לצה"ל. שניאור וובר - עיתונאי, איש תקשורת ומגיש את הפודקאסט 'כור ההיתוך' . והיועץ האסטרטגי אבינועם קוטשר - לשעבר יועצו של השר מתן כהנא, ומי שניהל את הקמפיין של הרב קלמן בר לרבנות הראשית.

ולסיום: פינת לפנצ'יאון והשבוע בהגשתם של יוסי סרגובסקי ויוסף חיים מימון, תוכן פיקנטי במיוחד, שיפתח לכם את השבוע בטוב.

תחקיר הפקה וכתיבת תוכן: נריה סעדיה ויוסי סרגובסקי

כתבה באתר: נריה סעדיה