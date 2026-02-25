"חוק הכותל" אושר בקריאה טרומית: 56 ח"כים תמכו בהצעה

"חוק הכותל" אושר היום (רביעי) בקריאה טרומית במליאת הכנסת ברוב של 56 ח"כים שהצביעו בעד החוק לעומת 47 מתנגדים.

בהצעת חוק "השמירה על המקומות הקדושים", מוצע לקבוע בחוק הגדרה מפורשת של המונח "חילול" בנוגע למקומות הקדושים ליהודים, כהתנהגות העומדת בניגוד להנחיות הרבנות הראשית ופסיקותיה. כמו כן, מוצע לקבוע כי הרבנים הראשיים יחשבו כנציגי בני הדת היהודית לעניין חובת היוועצות של שר הדתות לגבי התקנת תקנות.

הרקע להצעה הוא הדיונים בעתירות בבית המשפט העליון, שעסקו בדרישה לשנות את נוהלי התפילה ברחבת הכותל. במפלגת נעם מסבירים כי לאורך השנים נוצרה פרשנות שיפוטית מרחיבה למונח "חילול", באופן שמאפשר לבית המשפט להכריע בסוגיות הלכתיות מובהקות, בניגוד לכוונת המחוקק בעת חקיקת החוק בשנת 1967 לאחר מלחמת ששת הימים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "חוק השמירה על המקומות הקדושים נועד לשמור על המקומות הקדושים מפני חילול או מפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות הקדושים להם או פגיעה ברגשותיהם כלפי אותם מקומות.

"בסעיף 4 לחוק נקבע כי שר הדתות הוא הממונה על ביצוע החוק וכי הוא רשאי לאחר התייעצות עם נציגים של בני הדתות הנוגעים בדבר או לפי הצעתם ובהסכמת שר המשפטים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. ברבות השנים נראה כי נוצר חוסר בהירות לגבי המונח הקבוע בחוק – 'נציגים של בני הדתות הנוגעים בדבר'. בהתאם לכך הועלו פרשנויות שונות המקובלת למונח זה, במה שנראה על פניו בניגוד גמור לכוונה המקורית של המחוקק.

"בהתאם לכך מבוקש לתקן את החוק ולציין באופן מפורש כי הגורם עמו יש להיוועץ ביחס לכלל המקומות הקדושים לדת היהודים הם הרבנים הראשיים לישראל, האינסטנציה הרבנית הגבוהה ביותר המוכרת על ידי המשפט הישראלי".

בקואליציה ניתן חופש הצבעה על הצעת החוק ומרבית הח"כים תמכו בה. מי שבלט בהיעדרו מההצבעה הוא יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בשל קיזוז שנערך עם ח"כית מהאופוזיציה.

לאחר ההצבעה, נמסר מסיעת ש"ס: "הצבענו ואישרנו כעת במליאת הכנסת את החוק לשמירת קדושת הכותל, ונגד הניסיונות לבזות ולהפר את כללי המקום הנהוגים מדורי דורות.

"ש"ס תמשיך להגן כחומה בצורה על המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ותמנע מהרפורמים לקעקע ולבזות את קדשי ישראל".

שר המשפטים יריב לוין אמר כי "הייתה לי הזכות להצביע בעד חוק הכותל, ואני מברך את הכנסת על אישורו. הכנסת אמרה לבג"ץ - עד כאן! אני קורא להשלמת החקיקה כדי לשים סוף להתערבות בג"ץ בניהול הכותל".

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני אמר כי "חוק הכותל אושר במליאה בקריאה טרומית למגינת ליבם של הרפורמים - מחריבי העם היהודי.

"אני מודה לשר יריב לוין וליו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ שהביאו את רוב חברי הליכוד להצביע בעד החוק לשמירה על הכותל המערבי ולמנוע מהרפורמים לנסות ולקעקע את המקומות הקדושים לעם היהודי".

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב על אישור 'חוק הכותל' בקריאה טרומית הבוקר במליאת הכנסת: "מעמדו של הכותל המערבי בעם היהודי נטוע בערגה עצומה בת אלפי שנים, הנמשכת עד ימינו אנו. המספרים העצומים בהם מיליוני יהודים הפוקדים את הכותל המערבי אינם דבר של מה בכך. זוהי עדות המלמדת זכות וסניגוריה גדולה על עם ישראל, שכה זקוק לכך בתקופה זו בה אנו זקוקים לרחמי שמיים, לאור מסע הרדיפות כלפי עולם התורה".

עוד מסר מקלב: "לדאבון לבנו, אותו 'ערב רב' מנסה כל העת, מתוך שפלות ונבזות, לפגוע בקדושת הכותל דרך פרובוקציות חודשיות וביזוי ספרי תורה. אך בסופו של דבר, היום אנו יכולים לומר בבירור: רוב ברור ומוצק תמך בחוק. המפלה הניצחת של אותן תנועות רפורמיות באישורו של חוק זה מהדהדת היום בקול גדול. אותם גורמים הפעילו מכבש לחצים כביר ומסע הפחדה חסר תקדים על נציגי ציבור רבים, אולם, למרות כל מאמציהם להמשיך במסע ההרס וקעקוע יסודות ההלכה, הם נחלו תבוסה צורבת ונכשלו כישלון חרוץ."

ח"כ אבי מעוז מסר לאחר אישור ההצעה: "היום הכנסת שמה גבול ברור להתערבות בג"ץ בקדושת הכותל. לא ייתכן שבית משפט יכריע מהו חילול במקום הקדוש ביותר לעם היהודי. החוק הזה מחזיר את הסמכות למקום הטבעי והנכון שלה, והיא הסמכות של הרבנים הראשיים לישראל ומונע מבג"צ להמשיך ולעצב את דמותו של הכותל בניגוד להלכה ולרוח המחוקק. זהו צעד ערכי, לאומי והיסטורי".