ככל הנראה בלחץ של הרפורמים, ראש הממשלה נתניהו הורה לבטל את הדיון של וועדת השרים לאחר ההחלטה של בג"ץ | השר לוין לא היה מרוצה מההחלטה ומסר בהודעה שהוציא: "אני קורא לכל חברי הכנסת, ובפרט לחברי הקואליציה לעשות כן ולומר לבג״ץ עד כאן" (חדשות משפט)
במפתיע, מפלגת ש"ס הגישה הצעת חוק שתביא לשינויים שנויים במחלוקת ברחבת הכותל. בהצעה: הגעה לכותל בלבוש לא צנוע או נגינה ברחבת הכותל תחשב לעבירה פלילית | גם בתוך הממשלה הופתעו ושרים מבקרים את ההצעה (פוליטי)
ראש ישיבת 'כסא רחמים'הגאון רבי מאיר מאזוז במתקפה נגד האפשרות להרחיב את מתחם 'הכותל הרפורמי: "הרפורמים האלו יהרסו את הכל!. אלה יתפללו בכותל בשבת, ואחרים נוסעים לשם ברכב, מדליקים סיגריה מתהוללים, איך ייתכן דבר כזה?! " (חרדים)