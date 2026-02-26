חוק בן גביר ייפסל? היועצת המשפטית של הכנסת באזהרה דרמטית

היועצת המשפטית לכנסת הניחה היום (חמישי) על שולחן הוועדה המיוחדת מסמך הכנה דרמטי, המגדיר את הפסיקות האחרונות של בית המשפט העליון כ"תמרור אזהרה" שחייב לעמוד לנגד עיני המחוקקים.

לפי המסמך, חידוש הדיונים בעת הזו בהצעת החוק המבקשת למנוע ביקורת שיפוטית על מינוי שרים, מעורר לדבריה חשש כבד לשימוש לרעה בסמכות המכוננת של הכנסת.

במרכז הביקורת עומדת הטענה כי להצעת החוק תכלית פרסונלית מובהקת. היועצת מצביעה על כך שעיתוי קידום החוק וקיומם של הליכים משפטיים תלויים ועומדים, כמו הצו על תנאי בעניינו של השר איתמר בן גביר והחלטות קודמות בעניין חבר הכנסת אריה דרעי, מחזקים את החשש שהחקיקה נועדה לשרת אינטרסים של אנשים ספציפיים ולא לקבוע נורמה כללית.

לפי הצעת החוק הנוכחית, בית המשפט לא יהיה רשאי להפעיל ביקורת שיפוטית על מינויי שרים והעברתם מכהונתם, למעט במקרים של אי עמידה בתנאי כשירות טכניים.

היועצת מבהירה כי נוסח זה מבקש לקדם "מודל רחב, השולל כליל את סמכות בית המשפט... בין בעילת הסבירות ובין בעילות אחרות". שלילה גורפת זו נתפסת כפגיעה פוטנציאלית חמורה בעקרון הפרדת הרשויות ובשלטון החוק.

כחלופה למודל הקיים, מוצע במסמך לשקול צמצום של הביקורת השיפוטית רק בעילת הסבירות, תוך הותרת עילות אחרות על כנן, או לחילופין לקבוע כי החוק ייכנס לתוקף רק מהכנסת הבאה. צעד כזה, לטענת הייעוץ המשפטי, עשוי לרכך את החשש מפני חקיקה פרסונלית וליצור הסדר שייעשה "מאחורי מסך בערות".

לצד צמצום סמכויות בית המשפט, ההצעה כוללת מנגנונים להגברת הפיקוח הפרלמנטרי. בין היתר, מוצע לאפשר לאופוזיציה לדרוש הצבעה פרטנית על מינוי של עד רבע משרי הממשלה בעת השבעתה, וכן להעניק לכנסת סמכות להעביר שר מכהונתו ברוב חבריה – סמכות הנתונה כיום לראש הממשלה בלבד.