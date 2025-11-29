איציק גואילי, אביו של רן גואילי, החטוף הישראלי האחרון שנותר בעזה, נשא דברים הערב (מוצאי שבת) בכיכר החטופים בתל אביב. בן היתר פנה בדבריו למתווכות וביקש שיבהירו שאין התקדמות לשלב הבא ללא החזרתו של רן.

״בבוקר שבעה באוקטובר, שוטרי ושוטרות משטרת ישראל ומג"ב, פעלו בחירוף הנפש להגן על תושבי הדרום ועל משתתפי פסטיבל הנובה", הוא פתח ותיאר את גבורתו העילאית של בנו הקדוש.

"בגבורה ונחישות תחת אש, מעטים מול רבים, הם שימשו מגן אנושי, חילצו בני ערובה, מנעו חטיפות נוספים, חתרו למגע מול המוני מחבלים, והצליחו למנוע את התפשטות מסע הרצח ללב המדינה.

"באותה שבת, 58 שוטרים ולוחמי מג"ב הקריבו את חייהם בהגנה על אזרחי ישראל. אחד מהם - גיבור ישראל רן גואילי - הבן שלי. באותה שבת, רני וחבריו במדים לא חשבו על פוליטיקה, רק על הצלת חיים. באותה שבת, רני וחבריו לא עצרו לבדוק מה המוצא שלך ומאיפה אתה, הם הגנו במסירות נפש על כל מי שהיה זקוק לעזרה.

"באותה שבת נוראה, רני וחבריו במדים לחמו כתף אל כתף, כאיש אחד ופעלו מתוך ערבות הדדית ואחדות. זאת היתה הרוח שלהם וזאת המורשת שהם שהם משאירים לנו- ביחד, כי זה הכוח שלנו וזה היופי שבנו".

הוא המשיך: "ועכשיו המטרה היא להחזיר את רני שלנו הביתה. אנחנו עדיין כואבים עם משפחתו של רון ארד, אנחנו עדיין כואבים יחד עם משפחת גולדין, ודי, מספיק כאב ופצעים פתוחים, אנחנו רוצים לרדת מרכבת ההרים הזאת. הגיע הזמן להחזיר את סוטתיסאק ואת רני ולסגור מעגל.

"אז בעזרתכם, אני פונה מכאן למתווכות להבהיר בכל דרך אפשרית שאין שלב הבא, ואין ׳היום שאחרי בעזה׳, לפני שְרן מגן עֲלוּמִים חוזר הביתה. חמאס אומרים שהם מחפשים, אבל אנחנו לא רואים התקדמות. הם משחקים ומהתלים בנו וזה חייב להיפסק, עכשיו. לסיום, הלוואי שרני היה יכול לעמוד כאן במקומי ולראות אתכם.

"אני מרגיש אותו, הוא נוכח, בכל רגע ורגע, ממלא את הלב והמחשבות באהבה וגעגוע בשמו, אני מבקש לחבק ולהודות לכל אחד ואחת מכם שבחרו להגיע לכאן גם הערב ולעמוד לצידנו כל הזמן הזה, זה לא מובן מאליו.רני הוא הבן שלי והילד של כולנו. עם ישראל חי וקיים ומנצח״.