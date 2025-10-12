כיכר השבת
המפגש שריגש אלפים

צפו בתיעוד: כבוד התורה ניצח! האדמו"ר מתולדות אהרן ליווה את ראש הישיבה

ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה, הגיע במפתיע לשמחת בית השואבה בחצר הקודש תולדות אהרן | האדמו"ר שהתרגש מהופעתו העניק לו כבוד מיוחד וביקש ממנו לשאת דברים בפני אלפי המשתתפים | בסיום המעמד ליווה האדמו"ר את ראש הישיבה עד לרחובה של עיר (חסידים)

הגר"מ צדקה בשמחת בית השואבה בתולדות אהרן (צילום: באדיבות המצלם)

מעמד מרגש ומרומם, שהפך לאירוע חריג ונדיר, נרשם בשמחת בית השואבה המרכזית בחצר הקודש תולדות אהרן בשכונת 'מאה שערים' בעיה"ק ירושלים, כאשר ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגיע במפתיע להשתתף בשמחה.

עם היכנסו של ראש הישיבה אל היכל בית המדרש, קם האדמו"ר מתולדות אהרן במלוא קומתו וקדימו ביתרת הכבוד תוך שהוא מכבדו ומתעקש שישב במקום המכובד ביותר.

בשיאו של הערב, פנה האדמו"ר אל ראש הישיבה באופן אישי וחריג, וביקש ממנו לשאת דברים בפני אלפי המשתתפים. ראש הישיבה נעתר לבקשת האדמו"ר, ופתח בדברים, בדבריו עמד על חובת ומעלת מצוות השמחה בחג הסוכות, והצליח לרגש את הקהל כולו בדברי חיזוק והתעוררות. לאחר מכן, כובד ראש הישיבה על ידי האדמו"ר באמירת פרק תהילים משותף מט"ו שיר המעלות כנהוג.

לקראת צאת ראש הישיבה נרשם שיא הכבוד, כאשר האדמו"ר התעקש ללוות את ראש הישיבה עד ליציאה ממש, וזאת על אף בקשתו ודרישתו הנמרצת של ראש הישיבה שלא יטרח האדמו"ר.

