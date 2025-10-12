כיכר השבת
ישראל לא הוזמנה

עוד צעד בדרך להחזרת היחסים? זה הנשיא שיגיע ל'פסגת עזה' של הנשיא טראמפ

לאחר המפגש בבית הלבן בין נשיא טורקיה לנשיא טראמפ, החל הראשון לרכך את ההתבטאויות והמעשים שלו נגד ישראל ועל פי הדיווחים היום, הוא אף ישתתף בכנס החתימה בשארם א-שייח' (חדשות, העולם הערבי)

ארדואן ונתניהו | ארכיון (צילום: לשכת ראש הממשלה)

מאז 7 באוקטובר 2023 ופרוץ מלחמת "חרבות ברזל", היחסים בין ישראל לטורקיה הידרדרו לשפל חסר תקדים. אנקרה הובילה קו מדיני חריף נגד ירושלים, והקשרים בין המדינות – הכלכליים, הדיפלומטיים והתרבותיים – צומצמו כמעט לאפס.

לאחרונה החלו היחסים החלו לקבל תפנית קטנה, מאז ביקורו של נשיא טורקיה ארדואן בבית הלבן לפני מספר שבועות, שאז גם נכנס לתווך בעסקה של טראמפ מול ישראל וארגון הטרור חמאס.

על פי דיווחים הבוקר (חמישי) בכלי התקשורת בטורקיה, הנשיא רג'יפ ארדואן, אמור להשתתף בפסגת עזה בשארם א-שייח במצרים, שם ייחתם ההסכם בין ישראל לחמאס באופן רשמי וידונו על השלבים הבאים בעסקה.

מלבד ארדואן, יגיעו לטקס גם ראשי הממשלות של צרפת ובריטניה, נשיא המועצה האירופית, אנטוניו קוסטה ועוד מנהיגים ערביים.

יצוין, כי על פי הדיווח ב'אל ערבי' הקטארי, חמאס לא הוזמן לטקס החתימה וכך גם הרשות הפלסטינית, מי שעוד לא הוזמנה היא ישראל וראש ממשלתה בנימין נתניהו.

כזכור, אחד הסמלים הבולטים של הקרע היה הפסקת טיסותיה של טורקיש איירליינס לנתב"ג, מהלך שגרם נזק כבד לענף התיירות ולנוסעים הישראלים, שהתרגלו לטיסות יומיות תכופות וזולות דרך איסטנבול.

על פי דיווחים בטורקיה, נשיא המדינה רג’פ טאיפ ארדואן ביקש מהנהלת טורקיש איירליינס לבחון את האפשרות לחדש את קווי הטיסה לתל אביב, כחלק מהתקרבות מדינית זהירה שנובעת גם ממעורבותו הגוברת במאמצי התיווך לסיום המלחמה בעזה – ובעקבות מחמאות שהעניק לו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

