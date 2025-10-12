נשיא ארצות הברית טראמפ, צפוי לנחות מחר (שני) בישראל ולקבל את פני החטופים השבים לישראל ואף ינאם בכנסת ומשם ימריא למצרים ומשם בחזרה לארה"ב.

על רקע ביקורו הצפוי של הנשיא, כביש מספר 1 ייסגר למשך מספר שעות, וברכבת ישראל נערכים למתן מענה רכבתי.

ביום זה בין השעות 6:00-14:00:

תתוגבר תנועת הרכבות בתחנת נתב"ג וזו תופעל בתדירות של ארבע רכבות מידי שעה, לכל כיוון (במקום שתיים):

תתוגבר תנועת הרכבות בקו הרצליה-ת"א- ירושלים יצחק נבון וזו תופעל בתדירות של שתי רכבות מידי שעה, לכל כיוון. (במקום אחת).

תתוגבר תנועת הרכבות בקו ת"א-מודיעין וזו תופעל בתדירות של שתי רכבות מידי שעה, לכל כיוון (במקום אחת).

"בשל העומסים הצפויים וחסימות הכבישים, ברכבת ישראל ממליצים לנוסעים המעוניינים להגיע או לחזור מירושלים להקדים את נסיעתם להיום (ראשון)", נמסר מרכבת ישראל.

הלו"ז המלא מהגעת הנשיא לישראל

9:20: הנשיא טראמפ ינחת בנתב"ג, את פניו יקבלו ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג. משם, הנשיא ימהר לירושלים.

10:00: פגישה עם ראש הממשלה ומפגש עם משפחות החטופים במשכן הכנסת.

11:00: נאום הנשיא בפני השרים וחברי הכנסת במליאת הכנסת.

12:00: יציאה מהכנסת חזרה לנתב"ג.

13:00: המראה מנתב"ג לשארם א-שייח.

14:30: הפסגה בשארם וטקס החתימה הרשמי על ההסכם.

17:00: המראה ממצרים חזרה לארה"ב.

יצוין כי בשל סידורי האבטחה סביב ביקור המשלחת האמריקאית, צפויים שיבושי תנועה נרחבים בצירים המובילים לנתב"ג – החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד 14:00 בצהריים.

רשות שדות התעופה (רש"ת) ממליצה לנוסעים להגיע לנתב"ג באמצעות רכבת ישראל, שתפעיל מערך מתוגבר לאורך כל היום. הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לשדה לפחות ארבע שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר עדכוני חברות התעופה.

כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מ־08:00 בבוקר – יעברו להמראה מטרמינל 3. בנוסף, צפויים שינויים וביטולים במספר קווים של טיסות לרמון ומרמון, ומערך המוניות וההסעות יושבת זמנית בין 06:00 ל־14:00.