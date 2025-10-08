כיכר השבת
צפו: עם מי בחר הרבי מדושינסקיא לחגוג את שמחת בית השואבה ביום הראשון

במוצאי יום טוב הראשון של סוכות בחר האדמו"ר מדושינסקיא לערוך את שמחת בית השואבה במיוחד עבור בחורי החסידות שזכו להסב סביב שולחנות ערוכים ולהנות מזיו צדיק | ע"י האדמו"ר ישב הרה"ג ר' נתן נטע לנדמן, רב בית כנסת הגדול בחולון (חסידים)

שמחת בית השואבה בחצה"ק דושינסקיא (צילום: מ. אדלר)
