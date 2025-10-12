דיינים, רבנים ועמך בית ישראל ב'הקבלת פני רבו' לראשון לציון | תיעוד
דיינים, רבני ערים, מנהיגי קהילות ו'עמך בית ישראל' השתתפו אמש במעמד 'הקבלת פני רבו' לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בשיעורו השבועי ב'יזדים' | הראש"ל נימק את הברכות שהחטופים שישתחררו ייצטרכו לברך (חרדים)
מעמד רב רושם התקיים אמש (מוצאי שבת קודש) בבית הכנסת ׳היזדים׳ בירושלים, עת התכנסו רבנים ו'עמך בית ישראל' למעמד ׳הקבלת פני רבו’ לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף , במסגרת השיעור השבועי.
במהלך משאו המרכזי, התייחס הראש"ל לשחרור החטופים הצפוי מחר, וכינה את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בתואר 'חסיד אומות העולם״' זאת לאור מאמציו הגדולים בשחרור החטופים.
לדבריו: "אנחנו זוכים לשמוע על חזרת החטופים, אומנם במחיר כבד, אבל ברוך השם שהם חוזרים. בזכות מלכות של חסד - אמריקה, חסיד אומות העולם נשיא ארצות הברית".
הראשון לציון הזכיר בין היתר כי המשוחררים יזכו לברך שלוש פעמים את ברכת 'שהחיינו': "שלוש ברכות שהחיינו יש כאן: יברכו על הסוכה, יברכו על ארבעת המינים ויברכו על ההורים שהחיינו שלא ראו אותם שנתיים. זה יעשה קידוש השם".
