כיכר השבת
בשיעור השבועי ב'יזדים'

דיינים, רבנים ועמך בית ישראל ב'הקבלת פני רבו' לראשון לציון | תיעוד

דיינים, רבני ערים, מנהיגי קהילות ו'עמך בית ישראל' השתתפו אמש במעמד 'הקבלת פני רבו' לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בשיעורו השבועי ב'יזדים' | הראש"ל נימק את הברכות שהחטופים שישתחררו ייצטרכו לברך (חרדים)

המעמד, אמש (צילום: עובדיה כלימי)

מעמד רב רושם התקיים אמש (מוצאי שבת קודש) בבית הכנסת ׳היזדים׳ בירושלים, עת התכנסו רבנים ו'עמך בית ישראל' למעמד ׳הקבלת פני רבו’ לראשון לציון הגאון רבי , במסגרת השיעור השבועי.

במהלך משאו המרכזי, התייחס הראש"ל לשחרור החטופים הצפוי מחר, וכינה את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בתואר 'חסיד אומות העולם״' זאת לאור מאמציו הגדולים בשחרור החטופים.

לדבריו: "אנחנו זוכים לשמוע על חזרת החטופים, אומנם במחיר כבד, אבל ברוך השם שהם חוזרים. בזכות מלכות של חסד - אמריקה, חסיד אומות העולם נשיא ארצות הברית".

הזכיר בין היתר כי המשוחררים יזכו לברך שלוש פעמים את ברכת 'שהחיינו': "שלוש ברכות שהחיינו יש כאן: יברכו על הסוכה, יברכו על ארבעת המינים ויברכו על ההורים שהחיינו שלא ראו אותם שנתיים. זה יעשה קידוש השם".

הרב הביע את צערו על החטופים החללים שצפויים לשוב במסגרת העסקה: "הרוגי מלכות עליהם נאמר שישבו בשורה ראשונה בגן עדן על שנהרגו בהיותם יהודים".

'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)
'הקבלת פני רבו' לראשל"צ הגר"י יוסף (צילום: עובדיה כלימי)

