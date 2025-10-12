מעמד רב רושם התקיים אמש (מוצאי שבת קודש) בבית הכנסת ׳היזדים׳ בירושלים, עת התכנסו רבנים ו'עמך בית ישראל' למעמד ׳הקבלת פני רבו’ לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף , במסגרת השיעור השבועי.

במהלך משאו המרכזי, התייחס הראש"ל לשחרור החטופים הצפוי מחר, וכינה את נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בתואר 'חסיד אומות העולם״' זאת לאור מאמציו הגדולים בשחרור החטופים.

לדבריו: "אנחנו זוכים לשמוע על חזרת החטופים, אומנם במחיר כבד, אבל ברוך השם שהם חוזרים. בזכות מלכות של חסד - אמריקה, חסיד אומות העולם נשיא ארצות הברית".

הראשון לציון הזכיר בין היתר כי המשוחררים יזכו לברך שלוש פעמים את ברכת 'שהחיינו': "שלוש ברכות שהחיינו יש כאן: יברכו על הסוכה, יברכו על ארבעת המינים ויברכו על ההורים שהחיינו שלא ראו אותם שנתיים. זה יעשה קידוש השם".

הרב הביע את צערו על החטופים החללים שצפויים לשוב במסגרת העסקה: "הרוגי מלכות עליהם נאמר שישבו בשורה ראשונה בגן עדן על שנהרגו בהיותם יהודים".