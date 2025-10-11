דריסה בלב ירושלים: ילד חרדי במצב קשה מפגיעת אוטובוס

זירת התאונה ( צילום: איחוד הצלה )

ילד נפצע באורח קשה בהתנגשות עם אוטובוס ברחוב עזרת תורה בירושלים. שוטרי תחנת לב הבירה ובוחני תאונות הדרכים פתחו בחקירה לבירור נסיבות התאונה.

מדוברות איחוד הצלה - מחוז ירושלים נמסר כי: צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי ראשוני לילד (כבן 7) שנפצע קשה כתוצאה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרת תורה בירושלים. זאבי קליין נהג האמבולנס של איחוד הצלה והחובשים צבי יהודה מנהיים ומוישי הרשקוביץ שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "מדובר בילד הולך רגל שלדברי עוברי אורח נפגע מאוטובוס. בסיוע חובשים נוספים הענקנו לו סיוע ראשוני בזירת התאונה הקשה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשבשלב זה מצבו מוגדר קשה".

זירת התאונה ( צילום: צוות הצלה )

מתנדבי 'צוות הצלה' דוד רייכמן ודוד לוי מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו הולך רגל, ילד כבן 7 מעורפל הכרה עם חבלת ראש קשה לאחר שנפגע מאוטובוס.

יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב קשה ולא יציב להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בעיר."

חובש מד"א ישראל דדון מסר: "הילד שכב כשהוא מעורפל הכרה עם חבלת ראש קשה לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".

מהמשטרה נמסר כי משטרת ישראל החלה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קשה שארעה ברחוב עזרת תורה בירושלים, במעורבות אוטובוס והולך רגל.

כתוצאה מכך, נפגע הולך הרגל ופונה במצב קשה (עפ"י גורמי רפואה) לטיפול רפואי.

שוטרי תחנת לב הבירה ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ירושלים נמצאים במקום התאונה והחלו כאמור בחקירת נסיבותיה.