חטיבה 7 נערכה מחדש ברצועת עזה | צפו בתיעוד

ההיערכות המבצעית המחודשת של כוחות חטיבה 7 (צילום: דובר צה"ל)
כוחות חטיבה 7 השלימו את היערכותם המבצעית המחודשת בשטח רצועת עזה, כחלק מהפסקת הלחימה - זאת בהתאם למתווה שנחתם.
הלוחמים פועלים בנחישות ברצועת עזה מאז תחילת הלחימה נערכים כעת לקראת הפסקת הלחימה והחזרת השבויים.
קולות קשר של מפקד חטיבה 7, אלוף-משנה ש' ללוחמיו ביציאתם מרצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)
מפקד חטיבה 7, אל"מ ש', אמר ללוחמיו: "משימתנו לא תמה עד שנראה ונחבק את אנשינו, אך זוהי בהחלט נקודת ציון בהשגת מטרות המלחמה - השבת חטופינו, למענם ולמען העם כולו פעלנו בשנתיים האחרונות".
