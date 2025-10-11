גפני נגד בן גביר: "בגללו לא היינו משחררים את החטופים"

בכינוס פנימי של פעילים פוליטיים, יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף בחריפות את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, על רקע עסקת החטופים והתנגדות שרי עוצמה יהודית.

גפני הצהיר כי: "אם היינו מקשיבים לבחור עם הכיפה שעלה להר הבית והמריד את העולם המוסלמי נגדנו – החטופים לא היו משתחררים". הדברים עוררו תגובות מיידיות בקרב משתתפי הכינוס, כאשר חלקם נתנו דעתם על הביקורת הפומבית כלפי בן גביר.

במהלך הכינוס הועלו סוגיות נוספות הנוגעות למדיניות הביטחונית והממשלתית בנוגע להסכמי הפסקת אש ושחרור החטופים. ח"כ גפני הבהיר כי יש להקפיד על קווים מדיניים ברורים ולפעול בזהירות על מנת להבטיח את הצלחת ההסכמים.

מקורבי בן גביר השיבו לדברי גפני: "הניסיון שלו להסיט את השיח מהביקורת הנוקבת בתוך הציבור החרדי סביב חוסר תפקודו בכל הנוגע למגזר שבחר בו, נוגע ללב. נקווה לפחות שהשמאל יעריך את החנופה".