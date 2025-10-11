כיכר השבת
פוליטיקה בצל העסקה

גפני נגד בן גביר: "בגללו לא היינו משחררים את החטופים"

חה"כ משה גפני תקף את השר איתמר בן גביר בכנס חג פוליטי: "אם היינו מקשיבים לבחור עם הכיפה שעלה להר הבית והמריד את העולם המוסלמי נגדנו – החטופים לא היו משתחררים" (חרדים, פוליטי)

14תגובות
יו"ר דגל התורה חה"כ משה גפני (צילום: כיכר השבת)

בכינוס פנימי של פעילים פוליטיים, ח"כ משה גפני תקף בחריפות את השר לביטחון לאומי, , על רקע עסקת החטופים והתנגדות שרי עוצמה יהודית.

גפני הצהיר כי: "אם היינו מקשיבים לבחור עם הכיפה שעלה להר הבית והמריד את העולם המוסלמי נגדנו – החטופים לא היו משתחררים". הדברים עוררו תגובות מיידיות בקרב משתתפי הכינוס, כאשר חלקם נתנו דעתם על הביקורת הפומבית כלפי בן גביר.

במהלך הכינוס הועלו סוגיות נוספות הנוגעות למדיניות הביטחונית והממשלתית בנוגע להסכמי הפסקת אש ושחרור החטופים. ח"כ גפני הבהיר כי יש להקפיד על קווים מדיניים ברורים ולפעול בזהירות על מנת להבטיח את הצלחת ההסכמים.

מקורבי בן גביר השיבו לדברי גפני: "הניסיון שלו להסיט את השיח מהביקורת הנוקבת בתוך הציבור החרדי סביב חוסר תפקודו בכל הנוגע למגזר שבחר בו, נוגע ללב. נקווה לפחות שהשמאל יעריך את החנופה".

0 תגובות

14
גפני צודק בן גביר חצוף
דב לנדו
13
חצוף החבר'ה שלו לא מתים בעזה נוולה סרוחה כל היום מדבר בשם מי????????????? בהמה !
פינדרוס
12
מר גפני שכח שבשבעה באוקטובר היינו בהכלה רבתי, ויתרנו, סבלנו, הבלגנו, ומה קיבלנו? מספיק כבר עם הקונספציה של ויתור והכלה זה פשוט לא הוכיח את עצמו.
אלי
11
גפני! שכנעת אותי, לשכנע עוד חברים לא לבחור בך.
יהודי
10
גפני על תיהיה כמו דרעי ששומר על הכיסא שלו בקנדיצה הבא . תיהיה אמיתי כמו בן גביר. לא בובה מה שאומרים לך תעשה
הירושלמי
9
גפני
מני
8
גפני לא מגיע לקרסוליים של בן גביר בכל הקשור לארץ ישראל.גפני הוא שייגגץ שמאלני
ישראל אנגלמן
7
בושה לגפני מצא מדוע המוסלמים רוצחים ביהודים האשם בן גביר גפני תפסיק לזלזל בציבור העם לא מטומטם
מני
6
אוי גפני אילו הית קצת בצד של המשפחות השכולות אולי הית מבין יותר את בן גביר. כמה מחבלים משחררים עם דם על הידיים ולאן הם יחזרו ויהיה רצון שימותו לפני שיגיעו לביתם. אוי גפני
עדי בת דודה של רנה היד
5
מי קבע שלשחרר חטופים זה יעד???? למגר טרור זה יעד!!! ועסקה עם מחבלים מחזקת את הטרור!!!
יאיר
4
חנפן. שמאלני!!!! את הקול שלי הוא איבד. בבחירות הבאות רק בן גביר!!!!!
אחד שאיכפת לו
3
אמירות כאלה עלולות להוריד מערך המאמצים האמיתיים שנעשו למען שחרור החטופים, ליצור מתח ופילוג בציבור החרדי ולפגוע בתחושת השותפות הציבורית. במקום זאת, ראוי להדגיש את ההישגים המשותפים ולחזק את אחדות הציבור החרדי סביב מטרות מוסריות וחשובות.
ישראל חיים
2
אויש גפני באמת אתה האנוכי הלאומי. מוצץ כסף מעודד השתמטות. מה לך ולערכים? אפס גדול.
שועל ערמומי
1
כל מילה שלילית עליו פוגעת ברוח הציבור החרדי, פוגעת בתחושת השותפות והאחדות שלנו, ומחלישה את התחושה שהקהילה שלנו חזקה ומלוכדת. אנא הוקיר את המסירות שלו, את האמונה והמאמץ שהוא משקיע למען כל אחד מאיתנו. יחד, בידידות ובכבוד הדדי, נוכל לחזק את אחדות הציבור, לשמור על ערכי התורה, ולהבטיח עתיד טוב ובטוח לדור
יוסף

