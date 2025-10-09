הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בויז'ניץ ( צילום: שוקי לרר )

רבבות חסידי ויז'ניץ שזכו אמש לשוש ולשמוח כמדי ערב בימי חול המועד סוכות ב"צילא דמהימנותא" של האדמו"ר, בשמחת בית השואבה.

בשיאו של הערב הופיע בהדרו הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, ולאחר שהתקבל בכבוד על ידי האדמו"ר, נשא דברי ברכה ברוב התרגשות. הראשל"צ הביע תודה לק-ל חי, אשר "ברוך ה' רואים שתפילות ישראל עושות רושם. הנה, זה שנה שלימה שכל כלל ישראל מעתירים לרפואת האדמו"ר, וכעת זוכים להסב עם האדמו"ר היושב בראש השולחן במלכות והוד". הראשל"צ הפטיר בברכה חמה שנזכה שהאדמו"ר ינהיג עוד רבות בשנים את כלל ישראל מתוך בריאות הגוף, ובמהרה נזכה שיוליכנו לקראת משיח צדקנו בב"א.

כזכור, הראשל"צ, יחד עם שאר כלל ישראל, העתירו במהלך השנה החולפת לרפואתו השלימה של האדמו"ר. בחג הפורים האחרון, עצר הראשל"צ בעיצומו של הריקודים והשמחה במעונו, וערך תפילת 'מי שברך' לרפואתו של האדמו"ר מויז'ניץ, שעבר אז הליך רפואי בלוס אנג'לס.

הראשל"צ ציין אז בדבריו: "כעת עת רצון בשמים, ביום המסוגל לישועות, יום שבו כלל ישראל שמחים. מה נאה לערוך כעת תפילת 'מי שברך', ויהי רצון שהקב"ה ישלח רפואה שלימה מן השמים, א-ל נא רפא נא לו, ושהאדמו"ר יקום מחוליו, וימשיך להנהיג את כלל ישראל לאורך ימים ושנות חיים, אמן כן יהי רצון".

יש לציין שקודם הגעת הראשל"צ פצח הרבי במחול נלהב עם שלושה אנשים העמלים ללא לאות לרפואתו השלימה: הנגיד הרב יעקב אדלר, נכדו הרב חנני' יו"ט ליפא הגר והעסקן ר' משה פריד. האדמו"ר פיזז עמם הלוך ושב לקול מצהלות החסידים.

הרבי מויז'ניץ בריקוד עם העסקנים לרפואתו

בצאת הראשל"צ משמחת בית השואבה, הודה לו בחום הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ, על דברי החיזוק והברכה הנשגבים שנשא. בתוך כך, האציל הראשל"צ ברכה מיוחדת וחמה על בנו של האב"ד, חתן המצוות הבחור משה יהושע הגר, לקראת שמחת בר המצווה, שתתקיים אי"ה ברוב פאר והדר במוצאי שבת הקרוב, בהשתתפות רבבות חסידים במהלך טיש שמחת בית השואבה.

הגה"צ רבי חיים מאיר הגר עם הראשל"צ הגר"ד יוסף ( צילום: מלכות ויז'ניץ בטלגרם )