עוד כתבות על הרב ליפא הגר:

בשמחת בית השואבה בויז'ניץ אמש, קם הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, והאציל ברוב רגש את ברכתו מעומק לבבו לפני האדמו"ר מויז'ניץ, בציינו את השנה החולפת בו העתירו כל כלל ישראל לרפואתו של הרבי | הראשל"צ סיים את דבריו, שהרבי יזכה עוד רבות בשנים להנהיג את הדור על מי מנוחות | צפו בתיעוד המלא (חסידים)
רבבות יהודים מכל קצווי תבל מעתירים בתפילות ובתחנונים, עבור רפואתו השלימה של האדמו"ר מויז'ניץ, השוהה בימים אלו בלוס אנג'לס, לקראת טיפול רפואי שיעבור בשבוע של פורים | אלפי חסידים ברחבי העולם קיבלו על עצמם קבלות רוחניות לרפואתו השלמה (חסידים)