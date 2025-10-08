כיכר השבת
חֲסִידִים וְאַנְשֵׁי מַעֲשֶׂה הָיוּ מְרַקְּדִים

שמחה סוחפת: זקנים ונערים פיזזו ב'תולדות אהרן' 

בזמן שאלפים נוהרים אל חצה"ק תולדות אהרן בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, לא הרחק משם, מרחק נסיעה של כחצי שעה, גם ניכרת שמחת בית השואבה בשיא תפארתה ושמחתה, בהיכל ביהמ"ד של החסידות בבית שמש, שם התקיים המעמד בראשות האדמו"ר מנחלת אהרן, שאף פיזז בין הרוקדים, ושר ט"ו שיר המעלות כנהוג (חסידים)

שמחת בית השואבה בתולדות אהרן בית שמש (צילום: יעקב לדרמן)
