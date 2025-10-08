כיכר השבת
צפו בכל הקטגוריות

כל הזוכים נחשפים: אלו אנשי השנה שלכם במוזיקה לשנת תשפ"ה 

מי זמר השנה של גולשי כיכר השבת? איזה אלבום זכה? מי תגלית השנה? מי המלחין ומעבד השנה? מה הוא שיר השנה? קליפ השנה, דואט השנה? צפו במשדר חגיגי ומיוחד באולפני 'כיכר השבת' (המבקר)

לאחר עשרות אלפי הצבעות שלכם הגולשים, אלו התוצאות של המצעד הגדול של אתר 'כיכר השבת' לשנת תשפ"ה. המצעד החגיגי בהגשתם של מבקר המוזיקה ועורך המדור, נתנאל לייפר והמגיש משה מנס.

תגלית השנה

מקום ראשון: שי וינר

מקום שני: בני הורביץ

מקום שלישי: יצחק בן ארזה

מקום רביעי: מנדי גולדברג

מקום חמישי: שמחה בירנהאק

מלחין השנה

מקום ראשון: בנצי שטיין

מקום שני: אלחנן אלחדד

מקום שלישי: משה פלד

מקום רביעי: הרשי ויינברגר

מקום חמישי: אלי קליין

מעבד השנה

מקום ראשון: אלי קליין ואיצי ברי

מקום שני: יואלי דיקמן

מקום שלישי: אהרל'ה נחשוני

מקום רביעי: ישראל סוסנה

מקום חמישי: מאור שושן

קליפ השנה

מקום ראשון: הקב"ה איתי - שמוליק סוכות

מקום שני: יש לי מלך - שי וינר

מקום שלישי: רוקד עם הפחד - משה כורסיה

מקום רביעי: מבול - בני הורביץ

מקום חמישי: ליהודים - אברהם פריד ו'תודה לך השם'

דואט השנה

מקום ראשון: נשמת - אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין

מקום שני: כל פעם מחדש - ישי ריבו ושמואל

מקום שלישי: יהודי פשוט - אביה שרמן ומשה פרסברגר

מקום רביעי: דער פאסטאך - אברהם פריד ויוסי פריד

מקום חמישי: ואני אשיר - משה קליין והראל טל

זמר השנה

מקום ראשון: שמוליק סוכות

מקום שני: יידל ורדיגר

מקום שלישי: ישי ריבו

מקום רביעי: משה קליין

מקום חמישי: אברהם פריד

אלבום השנה

מקום ראשון: תדבר איתו - שמוליק סוכות

מקום שני: הוא ולא אחר - יידל ורדיגר

מקום שלישי: הנה זה בא - מוטי וייס

מקום רביעי: רחמים - דוד בן ארזה

מקום חמישי: פוראבר - איציק דדיה

מקום חמישי 2: פרופורציה - קובי ברומר

שיר השנה

מקום ראשון: טאטע תטהר - אלייצור

מקום שני: תדבר איתו - שמוליק סוכות

מקום שלישי: יום הדין - נמואל ומוטי ויזל

מקום רביעי: הלוואי - שמוליק קליין

מקום חמישי: הוא ולא אחר - יידל ורדיגר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהמבקר:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר