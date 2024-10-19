עשרות אלפי הצבעות, עשרות מועמדים ורק זוכה אחד - מי הוא "שיר השנה"? ומי זכה בתואר "זמר השנה"? | מבקר המוזיקה נתנאל לייפר ואורי כהן בתוכנית מיוחדת עם תוצאות מצעד אנשי השנה במוזיקה - לשנת תשפ"ד | וגם, הזוכים בקטגוריות: מלחין השנה, מעבד השנה, תגלית השנה, קליפ השנה, אלבום השנה ושיר המלחמה |ואיך הגיבו הזוכים לבחירה שלכם? • צפו (אנשי השנה)
אלפי הצבעות, עשרות שירים ורק זוכה אחד - מי הוא שיר השנה? ומי זכה בתואר "זמר השנה"? • היישר מאולפן 'כיכר השבת', מבקר המוזיקה נתנאל לייפר ומשה מנס בתוכנית מיוחדת עם כל תוצאות מצעד אנשי השנה במוזיקה לשנת תשפ"ב • וגם, הזוכים בקטגוריות: מלחין השנה, מעבד השנה, תגלית השנה, קליפ השנה, אלבום השנה • ואיך הגיבו הזוכים המאושרים?