לפאנצ'יאון: הכדורגל הפלסטיני מרים ראש ומוטקה בלוי בהצעה מיוחדת לזמרים

משה מנס ויוסי חיים מימון מסכמים עבורכם את החדשות מהארץ ומהעולם בזווית מעט אחרת | מוטק'ה בלוי בהצעה מיוחדת לזמרים חרדים | מי צריך כרטיס זהב בקופות החולים? | וסיכום המריבה בין יהדות התורה לש"ס | לפאנצ'יאון • צפו (דבר השבוע)

והשבוע בתוכנית 'דבר השבוע' פינת הפנצ'און - הפינה שמביאה לכם את כותרות השבוע מהארץ ומהעולם בצורה מעט שונה בהגשת משה מנס ויוסי חיים מימון.

והשבוע בתוכנית: הכיבוש במגרשים: חברי כנסת ערביים פועלים נגד קריאות גנאי במגרשי כדורגל, בטענה ש"הם תמיד היו נגד כיבוש". במקביל, באירופה מתנהל דיון נגד הכדורגל הישראלי על תלונת גזענות שהגישה ההתאחדות הפלסטינית – "האיחוד הארובי". הלוואי שנקרוע את הרצועה, כמו שאנחנו מאחלים לצה"ל בעזה.

הרופא המפוצץ: סרטון ויראלי הציג רופא הודי מכה פציינט. "הפציינט מתפוצץ עם רופאיו", צחק משה. מבית החולים נמסר: "לפעמים אנחנו נותנים מכות יותר מקצועיות, אבל רק עם כרטיס זהב".

הקרב על המועצה הדתית: המאבק בין ש"ס לדגל התורה בירושלים מתחמם. מלכיאלי טוען שאנשי דגל ניסו לטרפד תקציב למקוואות. "פתאום מעניין אותם מקווה? הם שם מכיפור לכיפור". מאנשי גפני נמסר: "אין מקום לדיבורים כאלה". נשמע כמו התירוץ מסמינרים...

אחותו של הניה: עדיין על כדורים? אחותו של איסמעיל הניה הוכרזה כעדה עוינת בגין הזדהות עם טרור. כלתה הסבירה: "היא שכחה לקחת את הכדורים". משה תהה בציניות: "כדורים? נדבר עם איסמעיל, יש לו מלא".

עמלת שורה לצה"ל: צה"ל חיסל איש כספים בחמאס. גורם בצה"ל מסר: "את דף חיסלנו מזמן, עכשיו הגיע תורה של עמלת שורה". עוד הוסיפו: "תוך עשרים וארבע שעות הם יראו את ההעברה".

