חוצנים יצרו קשר עם אובמה? הנשיא לשעבר מגיב לאחר הסערה

לאחר הסערה שעוררו דבריו אתמול בפודקאסט, בהם הצהיר כי "חייזרים הם אמיתיים", פרסם הנשיא לשעבר ברק אובמה הבהרה מפורטת שמנסה להרגיע את הרוחות ולהסביר את כוונתו המדויקת.

בהבהרה שפרסם, ציין אובמה כי מבחינה סטטיסטית גרידא, היקום כה עצום עד שהסיכוי לקיומם של חיים תבוניים במקום כלשהו מחוץ לכדור הארץ הוא גבוה.

עם זאת, אובמה הוסיף והדגיש נקודה מכרעת: המרחקים בין מערכות השמש כה אדירים, עד שהסיכוי שיצורים תבוניים הצליחו לגשר עליהם ולהגיע דווקא לכדור הארץ שלנו הוא קטן ביותר. "לא ראיתי שום ראיה במהלך כהונתי לנשיאות לכך שחוצנים יצרו איתנו קשר. באמת!", הוסיף הנשיא לשעבר.

כזכור, הסערה פרצה לאחר שאובמה התארח בפודקאסט "No Lie" של היוטיובר בריאן טיילר כהן, ובמהלך השיחה השיב בחיוב לשאלה על קיומם של חיים מחוץ לכדור הארץ. התשובה "הם אמיתיים" עוררה גל של ספקולציות והשערות, עד שהנשיא לשעבר מצא לנכון להבהיר את כוונתו.

אובמה גם חזר על הכחשתו לגבי המיתוס המפורסם של "אזור 51" בנבאדה, תוך שהוא מדגיש כי אין שם מתקנים תת-קרקעיים המסתירים טכנולוגיה חוצנית או גופות של חייזרים. "זה נושא שמעניין הרבה אנשים, אבל חשוב להישאר בתחום העובדות", סיכם.