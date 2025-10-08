מאות חסידים ואנשי מעשה נהרו אמש - במוצאי ליל ראשון של חג, לשוש ולשמוח בשמחת בית השואבה שערך האדמו"ר מסקולען ירושלים בסוכה הגדולה בחצר בית מדרשו בעיה"ק ירושלים | במשך שעות נעלות התרוממו בזמירות שירות ותשבחות עם מיטב ניגוני בית סקולען, כשהאדמו"ר מנצח בעוז על מלאכת השירה והזימרה (חסידים)
במוצאי יום טוב הראשון של סוכות בחר האדמו"ר מדושינסקיא לערוך את שמחת בית השואבה במיוחד עבור בחורי החסידות שזכו להסב סביב שולחנות ערוכים ולהנות מזיו צדיק | ע"י האדמו"ר ישב הרה"ג ר' נתן נטע לנדמן, רב בית כנסת הגדול בחולון (חסידים)
בזמן שאלפים נוהרים אל חצה"ק תולדות אהרן בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, לא הרחק משם, מרחק נסיעה של כחצי שעה, גם ניכרת שמחת בית השואבה בשיא תפארתה ושמחתה, בהיכל ביהמ"ד של החסידות בבית שמש, שם התקיים המעמד בראשות האדמו"ר מנחלת אהרן, שאף פיזז בין הרוקדים, ושר ט"ו שיר המעלות כנהוג (חסידים)
הצלם החיפאי שמואל שנקר יצא במוצאי חג הראשון לתעד את חגיגות שמחת בית השואבה בקרב הקהילות החסידיות בעיר. שנקר שב עם גלריית תמונות מרהיבה שתיעדה את הריקודים הסוערים והשמחה הגדולה בחצרות ביאלה, ויז'ניץ וקהל חסידים | בקהל חסידים הצליח לתפוס בעדשתו ריקוד נלהב ומיוחד, רב ביהמ"ד הרה"ג ר' משולם פייש רוזנברג, נצפה כשהוא רוקד בהתלהבות עם הרה"ג ר' מאיר דב רכניצר, רב קהילת בעלזא בעיר (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ התאספו הבוקר יום ראשון של חוה"מ, ברחוב 'אמרי חיים' בסמוך למרכז העולמי של החסידות, כדי לחזות מקרוב בעבודת קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ בעת נטילת הלולב | שעה קצרה לפני התפילה הופיע האדמו"ר בחלון סוכתו האישית הסמוכה לבית המדרש הגדול, ובירך על הד' מינים בכוונה גדולה | שוקי לרר הצטופף עם החסידים ומגיש תיעוד (חסידים)
שעות נעלות של קדושה והתעלות היה מנת חלקם של מאות חסידי סאדיגורה עת זכו לחזות בנועם עבודתו הקדושה של האדמו"ר בעת נטילת לולב, באמירת ההלל כנהוג | האדמו"ר אשר עמד במרכז היכל בית מדרשו הגדול אחוז שרעפי קודש, במשך שעות ארוכות של דבקות עליונה, מתוך כוונות טמירות, פיזם מעת לעת ניגון חרישי כפי מנהג אדמו"רי החסידות | צפו בתיעוד מרגעי הקדושה בצל הקודש (חסידים)
כלל חסידי זוטשקא התאספו אמש לחגוג את שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר, לרגל יום האושפיזין של האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל|בשונה מרוב חצרות הקודש, בהן ניצבים המבוגרים בראש ה"פארנצעס", בזוטשקא הוכן מקום מיוחד לילדי החסידות בתחילת ה"פארנצעס", לפני האברכים והבחורים, צעד זה נועד לאפשר לילדים להתבשם מאור קדושתו של הרבי שהפיח בהם רוח חיים של שמחה ודבקות בבורא יתברך שמו
בהיכל ביהמ"ד אלכסנדר נערכה אמש - מוצאי יו"ט ראשון, שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר שישב בראש השולחן ועודד השירה בעוז | בשעות נעלות אלו פרצו החסידים בריקודים סוחפים ומלאי דבקות בלהט של "זמן שמחתנו", כשזקני החסידים מפזזים על הספסלים במרכז היכל ביהמ"ד (חסידים)
צפו בתיעוד משמחת בית השואבה בחצה"ק דארג, כשהחסידים מפזזים על תלת בהיכל הסוכה הגדולה שנבנתה בסמוך לביהמ"ד הגדול בבני ברק | במהלך הטיש עברו כל החסידים הנקראים יצחק, לפני האדמו"ר להתברך בברכת לחיים (חסידים)
שמחת קישור החתן לנכדי האדמו"ר מבאבוב - 45, החתן בן לבנו הרה"צ ר' יחזקאל אונגר, ר"מ בכיתה מכינה לישיבה קטנה, חתן הרה"ג ר' אלטר אליעזר הורוויץ, רב דביהמ"ד קדושת יו"ט - סאטמאר בב"פ, בן הגה"צ אב"ד זאליזשא, וחתן הגה"צ רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש, אב"ד שאץ, עב"ג הכלה בת לבנו הרה"צ ר' חיים בן ציון אונגר ר"מ במתיבתא באבוב 45 (חסידים)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם משלחת של רבני חב"ד וקרא פרק תהילים להצלחת המערכה הרגישה בימים אלו | חברי המשלת העניקו לראש הממשלה סט מהודר של ארבעת המינים ובירכו אותו שיעמוד חזק מול לחצים חיצוניים | ראש הממשלה שחזר את פגישותיו עם הרבי מליובאוויטש והתבטא שהיום הוא מבין היטב דברים ששמע בשעתו (חרדים)
שעות אחדות טרם התקדש ליל חג הסוכות, בשעה שעם ישראל שוקד על ההכנות האחרונות לקראת החג, נצפה האדמו"ר מויז'ניץ, כשהוא עוסק בעצמו בטירחא של מצווה, בהנחת הסכך מעל גבי סוכתו שבביתו נאווה קודש | בתוך כך, האדמו"ר יערוך שמחת בית השואבה מדי ערב בימי חוה"מ בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות, הלו"ז המלא (חסידים)
תיעוד ענק ומרהיב מיום הכיפורים בחצה"ק באבוב 45 | החל מקריאת הקורבנות, תשליך, כפרות, עריכת השולחנות הטהורים בראש קהל עם קודש, הבדלה ובדיקת הלולבים | מעמדי ההוד נערכו בהיכל ביהמ"ד החדש והמפואר, מלבד עריכת השולחנות הטהורים שזאת עוד ערך הרבי בביהמ"ד הישן של החסידות (חסידים)
צפו בתיעוד נעלה כשהאדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי בורו פארק, קיים את מנהג התשליך בחוף הים של ניו יורק ולאחר מכן חילק מיני מזונות לחסידים | בהמשך ערך הרבי כפרות בהיכל בית מדרשו, ועקב אחר עבודת השוחט ששחט את העוף עם כל החומרות וההידורים (חסידים)
תחת אור פנסים רכים ובאווירה של התעוררות ותשובה, נצפה המשפיע החסידי הנודע, הרבי הנודד ממבקשי אמונה, כשהוא עורך מעמד תשליך מתוך פשטות וענווה במעיין מקומי ביישוב מבשרת ציון | המעיין הטבעי, בלב הטבע השקט, הפך לזירת תפילה חרישית אך עוצמתית. הרבי עמד במשך דקות ארוכות שקוע באמירת התשליך בדבקות ובכוונה עמוקה, מלווה בקומץ חסידים שנעמדו ביראה סביבו | עם סיום התפילה, ניער הרבי את שולי בגדיו אל תוך המים הצלולים, כסמל להשלכת החטאים | המעמד הסתיים בשירה חרישית ותחינה לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
צפו בתיעוד נעלה מחצה"ק מיאלען במרכז החסידות בשכונת הסופרים בבני ברק | החל מערב יום הקדוש עת חילק האדמו"ר מיני מזונות לציבור החסידים, ועד לרגעים המרגשים עת ניגן האדמו"ר ממיאלען בכינור בטיש מוצאי יום כיפור | בהמשך הניח האדמו"ר סכך מעל גבי סוכתו (חסידים)
מראות מערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר הקודש אשלג | עליה לציון בעל הסולם בהר המנוחות | מעמד תשליך, חלוקת מזונות ערב יום הקדוש , תפילת מעריב במוצאי יום הקדוש, הבדלה, קידוש לבנה, וטיש יארצייט שערך האדמו"ר לרגל הילולת זקנו בעל ה"סולם" זיע"א (חסידים)
תיעוד ענק מיום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב במרכז החסידות בבורו פארק | החל מקריאת הקרבנות, תשליך, כפרות, טיש ערב יום הקדוש, הבדלה, קידוש לבנה, טיש מוצאי יום כיפור | בפתח הגלריה תיעוד מרתק מהסיור השנתי של האדמו"ר בסוכה הגדולה של החסידות כפי מנהג אדמו"רי החסידות, כשבזמן זה הודה האדמו"ר לפרחי החסידים שעמלו על העבודה בקישוט הסוכה בהדר והוד כיאה למלכות בית באבוב (חסידים)
