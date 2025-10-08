עלייה לרגל בְּשָׁלֹשׁ פַּעֲמֵי רְגָלֵינוּ: הרבי ממודז'יץ פקד את הכותל בראש קהל חסידיו עלייה לרגל: במוצאי חג הראשון של סוכות פקד האדמו"ר ממודז'יץ בראש קהל עם קודש, את שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי', להעתיר בתפילה לפני שוכן מרומים למען יחיש גאולה לעמו בקרוב (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:29