כיכר השבת
בין שמים למים

לאור פנסים זוהרים: הרבי הנודד ערך תשליך במעיין הטבעי

תחת אור פנסים רכים ובאווירה של התעוררות ותשובה, נצפה המשפיע החסידי הנודע, הרבי הנודד ממבקשי אמונה, כשהוא עורך מעמד תשליך מתוך פשטות וענווה במעיין מקומי ביישוב מבשרת ציון | המעיין הטבעי, בלב הטבע השקט, הפך לזירת תפילה חרישית אך עוצמתית. הרבי עמד במשך דקות ארוכות שקוע באמירת התשליך בדבקות ובכוונה עמוקה, מלווה בקומץ חסידים שנעמדו ביראה סביבו | עם סיום התפילה, ניער הרבי את שולי בגדיו אל תוך המים הצלולים, כסמל להשלכת החטאים | המעמד הסתיים בשירה חרישית ותחינה לכתיבה וחתימה טובה (חסידים)

הרבי ממבקשי אמונה באמירת תשליך במעיין במברשת ציון (צילום: שימי פ.)
הרבי ממבקשי אמונה באמירת תשליך במעיין במברשת ציון (צילום: שימי פ.)
הרבי ממבקשי אמונה באמירת תשליך במעיין במברשת ציון (צילום: שימי פ.)
הרבי ממבקשי אמונה באמירת תשליך במעיין במברשת ציון (צילום: שימי פ.)
הרבי ממבקשי אמונה באמירת תשליך במעיין במברשת ציון (צילום: שימי פ.)

