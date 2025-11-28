שנה בדיוק לאחר הפסקת האש בלבנון, "וול סטריט ג'ורנל" חושף כיצד איראן מזרימה מאות מיליוני דולרים לחיזבאללה דרך דובאי – במסלול עוקף סנקציות המנצל בתי עסק פרטיים, סוחרים מקומיים וחברות חלפנות.

לפי גורמים אמריקניים וערביים, המנגנון פועל כבר זמן רב ומתגבר כעת בעקבות מאמצי השיקום של הארגון לאחר המלחמה הקשה מול ישראל.

הנתיבים הישירים של חיזבאללה דרך סוריה כמעט נסתמו בעקבות קריסת שלטון אסד ואכיפת ההגבלות בלבנון. במקביל, הרשויות בביירות מקשיחות את הפיקוח על נתיבי הברחת הכסף דרך נמל התעופה, מה שכופה על טהרן והארגון להיעזר יותר ויותר בעורקי דובאי.

הדיווח מציין כי הכספים שמקורם במכירות נפט מועברים לחנויות חלפנות המזוהות עם גורמים איראניים, לחברות פרטיות ולשליחים מסחריים הפועלים באיחוד האמירויות. המודל פשוט אך יעיל: הסוחר בדובאי מקבל את ההפקדה, והסוחר בלבנון משלים את התשלום לחיזבאללה - בשיטה הנסמכת על אמון הדדי ועל מערכת חשבונות המתאזנת בשלב מאוחר יותר.

גורם רשמי באיחוד האמירויות מסר כי המדינה "מחויבת למנוע ניצול של שטחה למימון בלתי-חוקי של ארגוני טרור" ופועלת מול גורמי מודיעין בינלאומיים כדי לשבש את המהלכים. לא התקבלו תגובות מחיזבאללה, ממשלת לבנון או משלחת איראן לאו"ם.

אזהרות מגיעות גם מוושינגטון: בכיר אמריקני הביע דאגה מהעברות המגיעות גם דרך טורקיה ועיראק, והזכיר כי תנאי הפסקת האש מחייבים את לבנון לאבטח את גבולותיה ולמנוע זרימת נשק וציוד למיליציות.

לדברי הבכיר, החשש הוא שאיראן מנצלת טיסות אזרחיות לשיגור מספר רב של נוסעים הנושאים סכומי כסף קטנים או תכשיטים שניתנים להסתרה בקלות.

המאבק על נתיבי המימון הופך לקרב מתמשך של "חתול ועכבר", כפי שמגדירים זאת גורמים במזרח התיכון. בארה"ב ובישראל רואים בייבוש מקורות המימון של חיזבאללה יעד אסטרטגי, אך במקביל, הארגון נהנה ממקורות מימון עצמאיים – בין היתר רשתות פעילות באפריקה, בדרום אמריקה ובמוקדים נוספים בעולם.

הדיווח מדגיש כי למרות מאמצי האכיפה, זרימת הכסף האיראנית ממשיכה להוות עוגן מרכזי בשיקומו של חיזבאללה – ובכוחו האזורי של טהרן.