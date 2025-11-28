מה יעשו החרדים? ברקע האור הירוק שניתן מבתי גדולי ישראל ומלשכת רה"מ, מה שהביא את יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לפרסם לחברי הועדה את טיוטת חוק הגיוס - במפלגת החרדיות מסתפקים בשאלה האם לחזור לסייע לקואליציה, כך מתפרסם הבוקר (שישי) ב'כיכר השבת'.
נזכיר כי בשל אי ההתקדמות בחקיקת חוק הגיוס עד אמש, המפלגות החרדיות קיימו סוג של חרם הצבעות על חוקי הקואליציה מה שייצר פקק חקיקה גדול במליאת הכנסת.
אך לאחר שאמש הושגה התקדמות בחקיקת החוק, אנשי לשכת רה"מ החלו לדחוק בחכ"ים החרדים לתמוך בחוקי הקואליציה בניסיון להצליח לשמר את הממשלה עד תאריך הבחירות הקבוע בחוק.
במפלגת יהדות התורה האשכנזית, החכ"ים צפויים לדון בישיבת הסיעה ביום שני הקרוב - בשאלה האם לחזור ולתמוך ולו במקצת בחוקי הקואליציה. הערכה הרווחת במפלגה כי לפחות בטווח בזמן הקרוב לא יתמכו בקואליציה, כאשר בהמשך הסוגיה צפויה להגיע להכרעה בפני גדולי ישראל.
ח"כ ביהדות התורה אמר בשיחה אמש עם 'כיכר', כי הוא לא רואה מצב בו הסיעה תתמוך בהצעות של הקואליציה כל עוד חוק הגיוס לא יעבור: "אנחנו לא יכולים ציבורית לעשות כזה צעד, למרות הלחץ מצד אנשי רה"מ".
במפלגת ש"ס הנושא מורכב יותר, כאשר במפלגה מעריכים כי הם יבחנו את המשך חקיקת חוק הגיוס בועדת החוץ והביטחון ואת המשך האור הירוק של לשכת נתניהו, ובמידה וש"ס תראה התקדמות יותר משמעותית בחוק, סיכויי התמיכה בחוקי הקואליציה יוגברו.
אמש לאחר זמן רב של הפסקה בדיונים: יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הנחה את צוות הוועדה להפיץ לחברים את נוסח חוק הגיוס המעודכן, לקראת פתיחת הדיונים בשבוע הבא. קידום חוק הגיוס בוועדה מגיע לאחר קבלת האישור העקרוני שהועבר מידי גדולי ישראל לחכ"ים החרדים.
ח"כ ביסמוט אמר לאחר הנחת החוק על שולחן הוועדה: "זהו זה יוצאים לדרך - עם חוק גיוס מאוזן, אחראי, וטוב לעם ישראל. החוק הזה אינו כאן כדי לייצב קואליציה, הוא כאן כדי לייצב מדינה. בעזרת ה' נעשה ונצליח".
נוסח חוק הגיוס המעודכן קובע כי השנה הראשונה של החוק תקוצר ותוגדר באופן קשיח: ממועד החקיקה ועד התאריך ה-30 ביוני 2026, ללא תלות בתאריך האישור הסופי. המשמעות היא שהיעד הבא, 5,760 מתגייסים, יחול כבר בעוד כחצי שנה. בנוסף בתוך כשנה וחצי נדרשת עמידה ביעד מצטבר של 8,160 חיילים.
עוד נקבע כי השירות האזרחי יוכר רק במסגרות ביטחוניות, כמו משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שב"כ והמוסד.
סנקציה נוספת שנקבעה שלילת מלגות לימודים למי שאינו עומד בדרישות, ושינוי בהרכב הוועדה לבחינת יישום החוק במקום רב צבאי - הוכנס במקומו קצין בדרגת אל"מ מאגף כוח אדם.
בסיום ההודעה - עודכנו חברי ועדת חוץ וביטחון, כי במהלך השבוע הבא יקיימו שלושה דיונים על חוק הגיוס בימי שני ושלישי.
