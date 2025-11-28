מה יעשו החרדים? ברקע האור הירוק שניתן מבתי גדולי ישראל ומלשכת רה"מ, מה שהביא את יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט לפרסם לחברי הועדה את טיוטת חוק הגיוס - במפלגת החרדיות מסתפקים בשאלה האם לחזור לסייע לקואליציה, כך מתפרסם הבוקר (שישי) ב'כיכר השבת'.

נזכיר כי בשל אי ההתקדמות בחקיקת חוק הגיוס עד אמש, המפלגות החרדיות קיימו סוג של חרם הצבעות על חוקי הקואליציה מה שייצר פקק חקיקה גדול במליאת הכנסת.

אך לאחר שאמש הושגה התקדמות בחקיקת החוק, אנשי לשכת רה"מ החלו לדחוק בחכ"ים החרדים לתמוך בחוקי הקואליציה בניסיון להצליח לשמר את הממשלה עד תאריך הבחירות הקבוע בחוק.

במפלגת יהדות התורה האשכנזית, החכ"ים צפויים לדון בישיבת הסיעה ביום שני הקרוב - בשאלה האם לחזור ולתמוך ולו במקצת בחוקי הקואליציה. הערכה הרווחת במפלגה כי לפחות בטווח בזמן הקרוב לא יתמכו בקואליציה, כאשר בהמשך הסוגיה צפויה להגיע להכרעה בפני גדולי ישראל.

ח"כ ביהדות התורה אמר בשיחה אמש עם 'כיכר', כי הוא לא רואה מצב בו הסיעה תתמוך בהצעות של הקואליציה כל עוד חוק הגיוס לא יעבור: "אנחנו לא יכולים ציבורית לעשות כזה צעד, למרות הלחץ מצד אנשי רה"מ".

במפלגת ש"ס הנושא מורכב יותר, כאשר במפלגה מעריכים כי הם יבחנו את המשך חקיקת חוק הגיוס בועדת החוץ והביטחון ואת המשך האור הירוק של לשכת נתניהו, ובמידה וש"ס תראה התקדמות יותר משמעותית בחוק, סיכויי התמיכה בחוקי הקואליציה יוגברו.