ועדת חוץ וביטחון ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

לאחר זמן רב של הפסקה בדיונים: יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, הנחה היום (חמישי) את צוות הוועדה להפיץ לחברים את נוסח חוק הגיוס המעודכן, לקראת פתיחת הדיונים בשבוע הבא. קידום חוק הגיוס בוועדה מגיע לאחר קבלת האישור העקרוני שהועבר מידי גדולי ישראל לחכ"ים החרדים.

ח"כ ביסמוט אמר לאחר הנחת החוק על שולחן הוועדה: "זהו זה יוצאים לדרך - עם חוק גיוס מאוזן, אחראי, וטוב לעם ישראל. החוק הזה אינו כאן כדי לייצב קואליציה, הוא כאן כדי לייצב מדינה. בעזרת ה' נעשה ונצליח". נוסח חוק הגיוס המעודכן קובע כי השנה הראשונה של החוק תקוצר ותוגדר באופן קשיח: ממועד החקיקה ועד התאריך ה-30 ביוני 2026, ללא תלות בתאריך האישור הסופי. המשמעות היא שהיעד הבא, 5,760 מתגייסים, יחול כבר בעוד כחצי שנה. בנוסף בתוך כשנה וחצי נדרשת עמידה ביעד מצטבר של 8,160 חיילים. עוד נקבע כי השירות האזרחי יוכר רק במסגרות ביטחוניות, כמו משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, שב"כ והמוסד. שר הביטחון השתתף בדיון חסוי בוועדה | זה מה שמותר לפרסם מהדיון יוני גבאי | 26.11.25 סנקציה נוספת שנקבעה שלילת מלגות לימודים למי שאינו עומד בדרישות, ושינוי בהרכב הוועדה לבחינת יישום החוק ‏במקום רב צבאי - הוכנס במקומו קצין בדרגת אל"מ מאגף כוח אדם. בסיום ההודעה - עודכנו חברי ועדת חוץ וביטחון, כי במהלך השבוע הבא יקיימו שלושה דיונים על חוק הגיוס בימי שני ושלישי.

ביסמוט לאחר הנחת טיוטת חוק הגיוס ( צילום: ללא )

הבוקר דיווחנו ב'כיכר' כי בניגוד לדרישת נתניהו וביסמוט, ראשי הסיעות החרדיות התנגדו להתחייב להצביע בעד החוק לפני תום הדיונים בוועדה והצגת הנוסח הסופי לגדולי ישראל.

בכנסת מעריכים כי הסיבה להתקדמות בחקיקה וקביעת מועדי דיונים בוועדה נובעת בין היתר בשל העובדה שבעוד כשבועיים וחצי תחלוף חצי שנה מאז חוק לפיזור הכנסת נפל וכעת האופוזיציה תוכל להגישו שוב, מה שמעלה חשש בלשכת רה"מ שהחרדים ישתמשו בחוק כדי לפזר את הכנסת.

בכיר חרדי העוסק בסוגיית חוק הגיוס העריך השבוע כי "החוק - בסבירות גבוה - לא יעבור בקריאה שניה ושלישית ואם יעבור - לא יעמוד במבחן בג"צ. אטיאס ניסח חוק כדי להציג לרבנים הוכחות שנעשו פעולות אמיתיות להסדיר את המצב, אולי זה עוד יחזיר אותנו לממשלה, גם בלי חקיקה".

הבכיר הוסיף: "ייתכן שבמהלך הדיונים בוועדת חוץ וביטחון החוק יקבל תפנית דרמטית חדשה, כדוגמת הדרישה של היועצת המשפטית של הוועדה להעלות את יעדי הגיוס בשנה הראשונה ל-7,500 ואז באמת נצטרך להביא עוד כאלף חמש חרדים נוספים לצה"ל כבר בשנה הראשונה".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתגובה לפרסום טיוטת חוק הגיוס: "לא ניתן לחרפה האנטי ציונית הזו לעבור. לא ניתן להם לבזות ככה את הלוחמים, הפצועים וההרוגים".

לפיד הוסיף: "זה לא חוק, זה פוליטיקה עלובה של מושחתים ומשתמטים על חשבון הילדים שלנו. לא יהיה, לא יקרה, לא יעבור".

יו"ר וועדת החוץ והביטחון המודח יולי אדלשטיין אמר לאחר פרסום החוק: ‏"כמי שהוביל במשך השנתיים האחרונות את המאמצים להרחיב את בסיס הגיוס לצה״ל - אני אומר בצער רב, זהו איננו חוק גיוס".

לדבריו: "אחרי המחדל הנורא של השבעה באוקטובר הבטחנו לציבור כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה. בניגוד לנוסח שהצעתי, החוק המוצע לא עונה על צרכי צה״ל בשום צורה. זהו עוד פלסטר פוליטי במקום חוק היסטורי. אנחנו לא נוותר. ניאבק עד הסוף למען חוק גיוס אמיתי".