החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, יוצא היום (שני) למתקפה חזיתית ויוצאת דופן נגד יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. המכתב החריף, שנשלח בעקבות טענות לפיד על התנהלות "עבריינית" במשרד האוצר בנוגע להעברת תקציבים למוסדות הלימוד החרדיים, חושף את מאחורי הקלעים של ניהול קופת המדינה.

"זיכרון קצר": המתקפה על שר האוצר לשעבר במכתבו, רוטנברג אינו בורר מילים ומטיח בלפיד כי המציאות אותה הוא תוקף כעת, הייתה לחם חוקו בתקופת כהונתו. "המציאות התקציבית שאתה מתאר כ'עבריינית' היא מציאות מערכתית מוכרת ורבת שנים, שאתה, כשר אוצר לשעבר, מכיר היטב", כתב רוטנברג. לדבריו, הפרקטיקה שבה עוברים תקציבים עוד בטרם אישור פורמלי בוועדת הכספים התקיימה גם תחת לפיד כראש ממשלה וכשר חוץ.

יהלי רוטנברג ( צילום: גלעד ארצי )

כזכור, הסערה החלה בעקבות דיון בבג"ץ ביום חמישי האחרון, שם נחשף כי חלקים משמעותיים מתקציבי המוסדות החרדיים הועברו בפועל עוד לפני הדיון בוועדת הכספים. השופטת וילנר מתחה ביקורת קשה על ההליך וכינתה את הדיונים בוועדה "עבודה בעיניים", מה ששימש דלק למתקפה של לפיד נגד אנשי המקצוע באוצר.

רוטנברג מצדו מבהיר כי מדובר ב"ניהול סיכונים" הכרחי למניעת שיתוק של המדינה. הוא הסביר כי ללא העברת כספים על חשבון אישורים עתידיים, המדינה לא הייתה יכולה לשלם שכר מורים, תשלומי מילואים, רכש ביטחוני או קצבאות לנפגעי פעולות איבה. "האם הציפייה היא שקצבאות אלו לא ישולמו לאורך השנה באופן שוטף?" תהה החשכ"ל במכתבו.

"אל תהפכו אותנו לשקי חבטות" בסיום מכתבו, יוצא החשב הכללי להגנת הדרג המקצועי וקורא ללפיד להפריד בין מחלוקת פוליטית לבין הטחת האשמות פליליות במי שמנהלים את התקציב. "הצגת פרקטיקה מערכתית מוכרת כ'מעילה' או כ'מפעל עברייני' אינה רק שגויה, היא מסוכנת", סיכם רוטנברג, והוסיף כי על הביקורת להיות מופנית לנבחרי הציבור – ולא לאנשי המקצוע המונעים קריסה של שירותי המדינה.

כזכור, בהצהרה חריפה לתקשורת ביום חמישי האחרון, תקף לפיד את משרד האוצר וקרא למשטרה לחקור: "מה שנחשף היום בבית המשפט העליון, הוא לא פחות מרעידת אדמה", טען לפיד. "הממשלה מרמה באופן שיטתי את הציבור. כספים עוברים בלי אישור של הכנסת, באישון לילה, בניגוד לחוק.

"נציגי הממשלה הודו בזה היום בבג"ץ. הם לא רצו להודות, אבל לא היתה להם ברירה. אנחנו הבאנו בפני השופטים את העובדות ואי אפשר היה להתווכח איתן: זו גניבה שיטתית. זה לא כשל נקודתי, זה מפעל עברייני".

הוא המשיך: "אנחנו הגשנו עתירה על העברות לא חוקיות של מיליארד ו-90 מיליון שקל, אבל מה שנחשף היום הרבה יותר גדול. נחשפה ממשלה שמעבירה כספים בלי שום פיקוח, ורק אחרי שהם עוברים והכסף יצא, היא מבקשת מהכנסת לחתום עליהם. זה כמו שמנהל הבנק שלכם יפרוץ לכם לחשבון בלילה, יוציא משם את הכסף, ואז יחתים אתכם על טפסים שאומרים שאישרתם לו את זה מראש.