כיכר השבת
זה מה שאמר

ש"ס ויהדות התורה הגישו תלונה במשטרה נגד בכיר 'הפלג': "הסתה לרצח"

תלונה הוגשה במשטרה על ידי סיעות ש"ס ויהדות התורה, נגד בכיר בפלג הירושלמי, בעקבות דברים שהשמיע | "דורשים לפעול במלוא חומרת הדין נגד מוקדי ההסתה והאלימות, לפני שיישפך כאן דם חלילה" | אלו הציטוטים (חרדים)

15תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סיעות ש״ס ודגל התורה הגישו היום (רביעי) תלונה למשטרת ישראל נגד בכיר בפלג הירושלמי, בגין "הסתה לרצח וקריאה לאלימות".

התלונה הוגשה לאחר שבקווי המידע הטלפוניים של '', אליהם מחוברים אלפי אנשים, השמיע הבכיר קריאות מסיתות וקיצוניות, ובהן השוואה בין נציגי הציבור החרדיים לנאצים, ואף דברים שעלולים להישמע כעידוד לפגיעה ישירה בהם.

בין היתר אמר: "אם הייתה בימינו הסנהדרין של פעם, אז לא רק שהיו מפגינים ליד ביתם של אותם המכונים שלוחי דרבנן - אלא פשוט היו שורפים אותם באש".

עוד אמר: "הם מזכירים מאוד את הגרמנים במלחמת העולם השנייה… הידיים האלו מגואלות בדם של יהודים".

משפט נוסף שנאמר: "היהודים במחנות ההשמדה אמרו בליבם: אילו הייתה לי האפשרות - הייתי עכשיו שוחט את אותם גרמנים ארורים, מדין 'הבא להורגך השכם להורגו'".

סיעות ש״ס ויהדות התורה מסרו: ״מדובר בהסתה חמורה ומזעזעת, המתירה את דמם של הנציגים החרדיים. רק לאחרונה ראינו כיצד ההסתה הזו הובילה לניסיון לינץ' חמור, נסיונות פגיעה ופריצה לבתיהם של יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי, יו״ר דגל התורה הרב משה גפני, ח״כ הרב יואב בן צור, ח"כ הרב ינון אזולאי, ח״כ הרב אורי מקלב וח״כ הרב יעקב אשר.

"אנו דורשים מרשויות האכיפה לפעול במלוא חומרת הדין נגד מוקדי ההסתה והאלימות, לפני שיישפך כאן דם חלילה."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

15
ממלחמת האחים החילונים לא נגע בלבם ועכשיו אצל אחינו החרדים הם מפחדים
משה
14
האם אין בתי דין בישראל, מיד לשלטונות, אתמהה?
יוסף חיים אוהב ציון
13
כל אחד חושב השני קם להורגו, מה שבטוח שיהיה שפיכות דם.
חייבים לעצור ולחשוב
12
עכשיו נזכרתם ? כשביקשו ממכם בזמנו לגנות את האלימות שלהם לא פציתם פה והתעלמתם.כשהם מתקרבים אליכם אתם נזעקים ?
מאן דאמר
11
המשפט יוצר הזדהות בין “הגרמנים הארורים” לבין נציגי הציבור החרדי הנוכחיים וזהו עיוות אכזרי ומסוכן כשאדם אומר לציבור רחב “כמו שהיו רוצים לשחוט את הגרמנים, כך תראו את נבחרי הציבור שלכם” הוא בעצם מציב מטרה הוא מסמן יעד ואת זה בדיוק ראינו בשטח ניסיונות לינץ’ פריצות לבתים ואלימות כלפי בני משפחות של נבחרי
גדעון
10
הטענה הזו היא עיוות מוחלט של כל מערכת הדין של חז״ל סנהדרין לא הייתה גוף צעקני ולא ועד־תלמוד תורה של קו טלפוני שמוציא פסקי דין ברגע סנהדרין הייתה בית דין עליון שחייב עדים התראה ראיות הליך מסודר ודיון ולא זריקת סיסמאות
יאיר
9
זהו קו אדום מוסרי השוואה בין יהודים יר״ש תלמידי חכמים שלוחי דרבנן עסקנים חרדים שנלחמים שנים למען עולם התורה לבין גרמנים היא ביזוי השואה ביזוי קורבנותיה וביזוי הדם שנשפך חמור מזה מי שמשתמש באנלוגיה הזו כדי להסית את הציבור הפשוט יודע היטב שהמילים “גרמנים” ו“דם יהודי” הן טריגר שמדליק אש זה מכוון זה מח
יעקב
8
חתיכת פחדנים, שיתמודדו עם האמת! מה כבר הוא אמר? איים עליהם??? אמר מה היו עושים בזמן סנהדרין! מה לא נכון?
דודי
7
קווי הטלפון האלו הפכו לכלי תעמולה מסוכן אין פיקוח אין אחריות אין רבנים שמאשרים כל משפט כל בכיר יכול להדליק קהל של אלפים בשניות בלי פנים בלי אחריות בלי חתימה.
אברהם
6
העמידה שלכם על דעת תורה על כבודם של גדולי ישראל ועל צרכי עולם הישיבות היא עמידה של קידוש השם ממש הציבור מבין היטב שההסתה אינה נגדכם אלא נגד עצם ההנהגה החרדית המבקשת לקיים מסורת תורה של דורות זכות לומדי התורה שאתם מגינים עליהם תעמוד לכם ראויים אתם לכל הערכה על האיפוק המתינות והכוח הפנימי שאתם מפגינים
דייב
5
חברי הכנסת החרדים מוכיחים פעם אחר פעם עמידה איתנה למען עולם התורה למען המשפחות החרדיות והחינוך והערכים שמחזיקים את הציבור הזה במשך דורות מול הסתה מסוכנת ואלימה אתם מציגים אחריות יציבות אומץ ויישוב הדעת הציבור החרדי עומד מאחוריכם מעריך את קור רוחכם ואת המסירות שלכם אין בעולם שליחות קדושה מזו שאתם נוש
אסף
4
ח״כ יואב בן צור מייצג את עמדות הציבור החרדי בצורה אחראית ונבונה הוא עומד על עקרונות התורה דואג לזכויות הציבור ומשדר ביטחון יכולתו ליישם מדיניות תוך שמירה על ערכים מוסריים היא דוגמה לכולנו
שטרן
3
כפי שאמרו חז״ל ‘עבדי הם ולא עבדים לעבדים’ כך אתם פועלים: אתם עבדוּת אמיתית לה, בשביל הציבור החרדי וקדושת התורה כל עם ישראל עומד מאחוריכם מעריך את עמידתכם האיתנה, מתפלל להצלחתכם ומכיר בתרומתכם המעשית והאמיצה לדור שלם של תלמידי חכמים ולומדי תורה
נאור
2
שימוש בדין “הבא להורגך” כלפי יהודים אינו רק סילוף התורה אלא היפוך היסודות זהו דין שמתקיים רק כשיש סכנה ממשית וודאית לא כשיש מחלוקת השקפתית או מנהיגותית אין שום רב פוסק או מחבר ספר מוסכם שמסכים להפעיל דין כזה על יהודים יראי שמים שנבחרו על ידי הציבור כדי לשרת אותו
וולבה
1
ההשוואה בין יהודים חרדים בני תורה שומרי מצוות שליחי גדולי ישראל לבין הגרמנים הנאצים שהביאו לשואה ולמותם של שישה מיליון יהודים, היא שפל שלא נשמע כמוהו זו לא סתם אמירה פוגענית זו אמירה שמטרתה להפשיט אנשים מכבודם להפוך אותם ל"לא־יהודים" וכך להתיר את דמם
יוסף

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר