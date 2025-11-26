סיעות ש״ס ודגל התורה הגישו היום (רביעי) תלונה למשטרת ישראל נגד בכיר בפלג הירושלמי, בגין "הסתה לרצח וקריאה לאלימות".

התלונה הוגשה לאחר שבקווי המידע הטלפוניים של 'הפלג', אליהם מחוברים אלפי אנשים, השמיע הבכיר קריאות מסיתות וקיצוניות, ובהן השוואה בין נציגי הציבור החרדיים לנאצים, ואף דברים שעלולים להישמע כעידוד לפגיעה ישירה בהם.

בין היתר אמר: "אם הייתה בימינו הסנהדרין של פעם, אז לא רק שהיו מפגינים ליד ביתם של אותם המכונים שלוחי דרבנן - אלא פשוט היו שורפים אותם באש".

עוד אמר: "הם מזכירים מאוד את הגרמנים במלחמת העולם השנייה… הידיים האלו מגואלות בדם של יהודים".

משפט נוסף שנאמר: "היהודים במחנות ההשמדה אמרו בליבם: אילו הייתה לי האפשרות - הייתי עכשיו שוחט את אותם גרמנים ארורים, מדין 'הבא להורגך השכם להורגו'".

סיעות ש״ס ויהדות התורה מסרו: ״מדובר בהסתה חמורה ומזעזעת, המתירה את דמם של הנציגים החרדיים. רק לאחרונה ראינו כיצד ההסתה הזו הובילה לניסיון לינץ' חמור, נסיונות פגיעה ופריצה לבתיהם של יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי, יו״ר דגל התורה הרב משה גפני, ח״כ הרב יואב בן צור, ח"כ הרב ינון אזולאי, ח״כ הרב אורי מקלב וח״כ הרב יעקב אשר.

"אנו דורשים מרשויות האכיפה לפעול במלוא חומרת הדין נגד מוקדי ההסתה והאלימות, לפני שיישפך כאן דם חלילה."