הפלסטינים פרסמו היום (חמישי) תיעוד, שהפך לויראלי, ובו נראים לוחמי צה"ל מחסלים מקרוב מחבלים עם ידיים מורמות, לאחר שהמחבלים - לכאורה - נכנעו. התיעוד עורר סערה וצה"ל מסר הערב פרטים נוספים על האירוע וציין כי האירוע בחקירה.

זה קרה היום, כאמור, בעיר ג'נין שבצפון השומרון. לפי צה"ל, "במהלך פעילות של כוחות מג״ב וצה״ל בעיר ג׳נין שבמרחב חטיבת מנשה, פעלו הכוחות למעצר מבוקשים שביצעו פעולות טרור ובהם השלכת מטענים וביצוע ירי לעבר כוחות הביטחון.

"המבוקשים השתייכו להתארגנות הטרור בג׳נין. הכוחות נכנסו למרחב, סגרו על המבנה בו שהו החשודים והפעילו נוהל הסגרה שנערך מספר שעות. עם הפעלת כלי הנדסי על המבנה, יצאו שני המבוקשים.

"לאחר שיצאו מהמבנה, בוצע ירי לעבר המבוקשים. האירוע מצוי בתחקור מפקדים בשטח, ויועבר לבחינת הגורמים המוסמכים".

השבוע נפתח על ידי כוחות הביטחון מבצע אגודתי רחב היקף בצפון השומרון בשם "חמש אבנים" - במטרה להביא לסיכול טרור במספר כפרים, במיוחד במחומש הכפרים, בצפון השומרון.

במהלך היממה הראשונה של המבצע, כוחות הביטחון סרקו יותר מ-220 איתורים, תחקרו עשרות חשודים בשטח ועצרו מספר מבוקשים. בנוסף, הכוחות איתרו אמצעי לחימה, השמידו מרחבי הסתתרות של מחבלים והחרימו עשרות אלפי שקלים שיועדו למטרות טרור.

מחלק מהכפרים בהם פועלים כעת כוחות הביטחון, מחבלים הוציאו לפועל מתווי טרור רבים נגד אזרחי מדינת ישראל במהלך השנה האחרונה.

מארגוני הביטחון נמסר: "צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול באופן יזום במטרה למנוע התבססות טרור במרחב ולסכל כל איום על אזרחי מדינת ישראל. הפעולה תתרחב ככל שידרש".