השבת: טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה | יום ראשון: הגשם חוזר

( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

לקראת שינוי משמעותי במזג האוויר: ההתחממות תגיע לשיא חדש בשבת, אך כבר ביום ראשון תחול ירידה בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים - כך עולה מהתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.