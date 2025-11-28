כיכר השבת
השבת: טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה | יום ראשון: הגשם חוזר

תחזית מזג האוויר העדכנית מלמדת על שינויים משמעותיים במהלך הימים הקרובים, כאשר מגמת ההתחממות תגיע לשיאה בשבת קודש, אך כבר למחרת המצב צפוי להתהפך (בארץ)

(צילום: Nati Shohat/Flash90)

לקראת שינוי משמעותי ב: ההתחממות תגיע לשיא חדש בשבת, אך כבר ביום ראשון תחול ירידה בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים - כך עולה מהתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. בדרום מישור החוף, בדרום השפלה, ובצפון מערב הנגב צפויים הגבלות ראות עקב אד/ערפילים.

שבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית. עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

