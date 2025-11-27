"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום
תיעוד מכעיס: פעיל שמאל תוקף קטין | הראשל"צ נגד אלימות במשפחה • צפו
הדיון בבג"ץ נסגר לציבור | שמחה רוטמן נגד נשיא ביהמ"ש העליון | רופאה בריטית אנטישמית הושעתה מתפקידה | מכתב חריף של הרב דוד יוסף כנגד אלימות במשפחה | כתב אישום כנגש צעיר מעראבה שירה בנשק לא חוקי | פעיל שמאל תקף מתיישב קטין | מבצע 'חמש אבנים נמשך' | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
