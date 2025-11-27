כיכר השבת
תיעוד מכעיס: פעיל שמאל תוקף קטין | הראשל"צ נגד אלימות במשפחה • צפו

הדיון בבג"ץ נסגר לציבור | שמחה רוטמן נגד נשיא ביהמ"ש העליון | רופאה בריטית אנטישמית הושעתה מתפקידה | מכתב חריף של הרב דוד יוסף כנגד אלימות במשפחה | כתב אישום כנגש צעיר מעראבה שירה בנשק לא חוקי | פעיל שמאל תקף מתיישב קטין | מבצע 'חמש אבנים נמשך' | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני (היום בכיכר) צפו

1תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • סערה בעליון על מינוי בן חמו לפיקוח וקריאות הפריעו לדיון
  • רוטמן תוקף החרפה: בית משפט מנותק וללא אחריות מול הציבור
  • רופאה בריטית הושעתה אחרי פרסומי שנאה קיצוניים ותמיכה בחמאס
  • הראשל"צ דוד יוסף קורא למאבק חסר פשרות באלימות במשפחה
  • שני צעירים מעראבה מואשמים בהחזקת נשק וירי סמוך לתינוק
  • פעיל שמאל תקף קטין בבקעת הירדן ושוחרר עם הרחקה זמנית
  • מבצע חמש אבנים נמשך בצפון שומרון עם מעצרים ואמצעי לחימה
  • התחממות בסוף השבוע עם עלייה ניכרת בטמפרטורות ברחבי הארץ
  • שוטרי מקסיקו מצולמים מבצעים רכיבה מאתגרת בהשראת בן גבירכמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

    1
    אחלה בן גביר
    משה

