תקרית חריגה בסוריה: 6 לוחמי צה"ל נפצעו בקרבות פנים מול פנים

דובר צה״ל מסר הבוקר כי שישה לוחמי צה״ל נפצעו הלילה במהלך מבצע מעצרים בכפר בית ג׳ן שבדרום סוריה, מבצע שהתבסס על מידע מודיעיני שהצטבר בשבועות האחרונים.

שלושה מהפצועים – שני קצינים ולוחם במילואים – נפצעו באורח קשה, לוחם נוסף במילואים נפצע בינוני, וקצין ולוחם נוספים במילואים נפצעו קל. לפי הודעת צה״ל, כוחות חטיבת המילואים 55, בפיקוד אוגדה 210, פעלו למעצר חשודים מארגון הג׳מעה האסלאמית שפעלו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל. במהלך הפעילות נפתחה אש לעבר הכוחות, שהגיבו בירי, ובמקביל קיבלו סיוע אווירי. הירי לעבר הלוחמים הוא שהוביל לפגיעות הקשות. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו. צה״ל מדווח כי כלל החשודים נעצרו וכמה מחבלים שהיו מעורבים באירוע חוסלו.

( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

"כוחות צה״ל פרוסים במרחב וימשיכו לפעול נגד כל איום על מדינת ישראל ואזרחיה", הוסיף דו"צ.