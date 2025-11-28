כיכר השבת
תקרית חריגה בסוריה: 6 לוחמי צה"ל נפצעו בקרבות פנים מול פנים

כוחות חטיבת המילואים 55 פעלו בכפר בית ג׳ן בדרום סוריה לאיתור חשודים מהג׳מעה האיסלאמית; מחבלים פתחו באש, צה״ל השיב בירי ובסיוע אווירי | שישה לוחמי צה״ל נפצעו – שלושה מהם באורח קשה (חדשות)

דובר צה״ל מסר הבוקר כי שישה לוחמי צה״ל נפצעו הלילה במהלך מבצע מעצרים בכפר בית ג׳ן שבדרום , מבצע שהתבסס על מידע מודיעיני שהצטבר בשבועות האחרונים.

שלושה מהפצועים – שני קצינים ולוחם במילואים – נפצעו באורח קשה, לוחם נוסף במילואים נפצע בינוני, וקצין ולוחם נוספים במילואים נפצעו קל.

לפי הודעת צה״ל, כוחות חטיבת המילואים 55, בפיקוד אוגדה 210, פעלו למעצר חשודים מארגון הג׳מעה האסלאמית שפעלו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל.

במהלך הפעילות נפתחה אש לעבר הכוחות, שהגיבו בירי, ובמקביל קיבלו סיוע אווירי. הירי לעבר הלוחמים הוא שהוביל לפגיעות הקשות.

הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים, ומשפחותיהם עודכנו. צה״ל מדווח כי כלל החשודים נעצרו וכמה מחבלים שהיו מעורבים באירוע חוסלו.

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

"כוחות צה״ל פרוסים במרחב וימשיכו לפעול נגד כל איום על מדינת ישראל ואזרחיה", הוסיף דו"צ.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

