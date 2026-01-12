כיכר השבת
מחבל אחד נוטרל

קרב ברצועה: צה"ל חיסל שלושה מחבלים "שהיוו איום מיידי", זה מה שהתגלה אחרי החיסול

ארבעה מחבלים אותרו על ידי הכוחות במרחב הקו הצהוב, לאחר שהתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. שלושה מתוך ארבעה חוסלו | זה מה שהתגלה לאחר החיסול (חדשות מלחמה)

1תגובות
פעילות הכוחות בעזה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום (שני) ארבעה מחבלים חמושים.

המחבלים אותרו על ידי הכוחות במרחב הקו הצהוב, לאחר שהתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל שלושה מחבלים ונטרל מחבל אחד נוסף במטרה להסיר את האיום.

במהלך סריקות שבוצעו לאחר חיסולם, אותרו על המחבלים כלי נשק וציוד צבאי שנועד לאיסוף מודיעין על פעילות כוחות צה"ל במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כל מחבל בכל מקום שהוא הוא איום מידי שיש לחסלו וספק לחומרא
אריק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר