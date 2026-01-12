כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום (שני) ארבעה מחבלים חמושים.
המחבלים אותרו על ידי הכוחות במרחב הקו הצהוב, לאחר שהתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי.
מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל שלושה מחבלים ונטרל מחבל אחד נוסף במטרה להסיר את האיום.
במהלך סריקות שבוצעו לאחר חיסולם, אותרו על המחבלים כלי נשק וציוד צבאי שנועד לאיסוף מודיעין על פעילות כוחות צה"ל במרחב.
מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
