מחבל אחד נוטרל קרב ברצועה: צה"ל חיסל שלושה מחבלים "שהיוו איום מיידי", זה מה שהתגלה אחרי החיסול ארבעה מחבלים אותרו על ידי הכוחות במרחב הקו הצהוב, לאחר שהתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. שלושה מתוך ארבעה חוסלו | זה מה שהתגלה לאחר החיסול (חדשות מלחמה)