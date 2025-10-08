ביממה האחרונה מתנהל באינטנסיביות המשא ומתן בחדרים הסגורים בשארם א-שייח, כאשר במקביל מתקבלים כל העת תדרוכים, דיווחים והדלפות על מצב השיחות בין ישראל לחמאס.

כל מי שיכול ללחוץ על הצדדים נמצא כעת בשארם א-שיח' - ונראה שאלה עושים זאת בהצלחה. הזמן דוחק, הצדדים מתקרבים להסכמות ובממשלה כבר החלו לנסח את הצעת המחליטים שתובא להצבעה. בפעם הקודמת שזה קרה - ישראל הייתה יממה בלבד לפני שנחתמה העסקה.

על פי הדיווח בחדשות 12, בכיר ישראלי טוען כי "יש התקדמות - חשים אופטימיות זהירה". לצדו, מקור לא ישראלי שמעורה בפרטים הדגיש כי המתווכים הקטארים סבורים שניתן להגיע להסכם עד יום שישי. המקור ציין כי המטרה היא להכריז על ההסכם השבוע ולהתחיל בשחרור החטופים בשבוע הבא.

במקביל, על פי הדיווח של עמיחי שטיין בישראל נערכים להכרזה על עסקה עד יום שישי. על פי גורם שצוטט: "הנחת העבודה של כולם: זה לא שאלה של האם תהיה עסקה אלא מתי תוכרז, אך בכל זאת, מדובר במו"מ מול חמאס".

השאיפה של האמריקנים היא לחתום השבוע כדי להתחיל בשחרור החטופים כבר בשבוע הבא. בישראל הטילו וטו על שחרור מרואן ברגותי ואחמד סעדאת כחלק מהדיונים על שמות המחבלים שישוחררו.

גורמים בישראל משרטטים את המתווה הצפוי:

להערכתם העסקה תושג בתוך 24–36 שעות.

חמאס העביר מידע על החטופים החיים - כ-20 במספר.

ארגון הטרור מחפש אחר כל החללים, אם כי אין ודאות שימצא את כולם.

בישראל מחויבים לשחרור מחבלים אחרי שחמאס ישחרר את כל החטופים שברשותו.

הנושאים שעל הפרק

על פי דיווח של גילי כהן בכאן 11, שתי נקודות מפתח נידונות כעת:

1. רשימת האסירים שישוחררו: חמאס מתעקש על שחרורם של כמה בכירים, ביניהם מרואן ברגותי, חסן סלאמה ואחמד סאדעת. עם זאת, מתברר שהאחרון ממילא עתיד להשתחרר מהכלא בעוד שנים אחדות.

2. מפת הנסיגה: חמאס רוצה תיקונים במפה שטראמפ שרטט, ישראל מתעקשת, נכון לשלב זה, על המפה כפי שפורסמה.

ישנם עוד סוגיות שכרגע ממתינות להמשך השיחות: ההבטחה לשחרור החטופים החללים, שאין מידע מובהק על מקום קבורתם, וסוגיית היום שאחרי - כולל פירוק חמאס מנשקו.

חמאס מערים קשיים

מנגד, חמאס משמיע זמירות אחרות. הפרשן העזתי איאד אל-קרא שמזוהה עם חמאס אמר הערב: "האינדיקציות החיוביות מצביעות על הסכם קרוב, אבל מפות הנסיגה ורשימת האסירים נותרו בלתי פתורות. ישראל מפיצה אווירה של אופטימיות כדי להפעיל לחץ על המשלחת הפלסטינית, בעוד שבמשא ומתן עצמו עדיין לא נפתרו שתי הסוגיות העיקריות: מפות הנסיגה בשלב הראשון והאסירים שישוחררו".

לדבריו, "התקיים חילוף מידע בין הצדדים לגבי סוגיית השבויים. לפי ההכרזה האמריקנית, אמורים להשתחרר 240 אסירי עולם, בהם מנהיגים ו-1,700 אסירים מעזה. עם זאת, ישראל מתמהמהת בהגעה להסכם. המשלחת הפלסטינית מתעקשת על שחרור כל העצורים מאז 7 באוקטובר. האווירה חיובית, אבל ישראל מנסה ברגעים האחרונים להפיק את המירב".

גם דובר חמאס ג'יהאד טה אמר: "יש לספק ערבויות למה שמוסכם. עד כה לא הגענו להסכם עם ישראל לגבי שמות האסירים הפלסטינים שישוחררו".