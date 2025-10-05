כיכר השבת
רגעים מיוחדים

כשזקן אדמו"רי בורו פארק חילק עוגיות בחוף הים של ניו יורק 

צפו בתיעוד נעלה כשהאדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי בורו פארק, קיים את מנהג התשליך בחוף הים של ניו יורק ולאחר מכן חילק מיני מזונות לחסידים | בהמשך ערך הרבי כפרות בהיכל בית מדרשו, ועקב אחר עבודת השוחט ששחט את העוף עם כל החומרות וההידורים (חסידים)

ערב יום כיפור בחצה"ק מונקאטש (צילום: זאבי קליין - אברהם משה ש.)

בליל ערב יום הכיפורים, בשעה שחלונות הרחמים פתוחים, יצא זקן אדמו"רי בורו פארק, האדמו"ר ממונקאטש, לאמירת תשליך על שפת ימה של ניו יורק, כשהוא מלוּוה בפמליה של חסידים ואנשי מעשה.

המעמד התקיים בפשטות ובהוד ייחודי, כאשר הרבי עמד על שפת המים ושטח תפילתו מתוך עומק הלב, תוך אמירת התשליך בדבקות. בתום המעמד חילק הרבי מיני מזונות לברכה לחסידים שנכחו, כסגולה לפרנסה ברווח.

לאחר מכן שב הרבי להיכל בית מדרשו הגדול, שם קיים את מנהג הכפרות על תרנגול לבן, הרבי סובב את התרנגול על ראשו, ולאחר מכן מסר אותו לשוחט ירא שמים. במשך כל זמן השחיטה והבדיקה, עמד הרבי על גביו בתשומת לב, עד שהוברר כי העוף כשר למהדרין מן המהדרין, "כשר לאכילה לכל הדעות".

ערב יום כיפור בחצה"ק מונקאטש (צילום: זאבי קליין - אברהם משה ש.)
ערב יום כיפור בחצה"ק מונקאטש (צילום: זאבי קליין - אברהם משה ש.)
ערב יום כיפור בחצה"ק מונקאטש (צילום: זאבי קליין - אברהם משה ש.)
ערב יום כיפור בחצה"ק מונקאטש (צילום: זאבי קליין - אברהם משה ש.)
ערב יום כיפור בחצה"ק מונקאטש (צילום: זאבי קליין - אברהם משה ש.)
ערב יום כיפור בחצה"ק מונקאטש (צילום: זאבי קליין - אברהם משה ש.)
ערב יום כיפור בחצה"ק מונקאטש (צילום: זאבי קליין - אברהם משה ש.)
ערב יום כיפור בחצה"ק מונקאטש (צילום: זאבי קליין - אברהם משה ש.)

