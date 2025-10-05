ברקע יציאת המשלחת: זה ההודעה שהעביר גל הירש למשפחות החטופים

ברקע החלטת רה"מ על הוצאות המשלחת הישראלית למצרים, כדי לחתום בקרוב על הצעת טראמפ לשחרור החטופים, הממונה על השו"ן גל הירש, שיצא מחר אל השיחות יצא בהודעה מפורטת למשפחות החטופים.

הירש פתח את מכתבו: "משפחות יקרות לקראת חידושו של המו״מ היה סוף השבוע האחרון רצוף בדיונים והערכות מצב בראשות רה״מ, פגישת הכנה ממושכת עם צוות המו״מ התקיימה בראשותו גם הערב".

בנוסף ציין הירש, "אנו מקיימים תיאומים, עדכונים, התייעצויות ודיוני היערכות מקצועיים - הן בתוך מערך השו״נ וצוות המו״מ, הן מול שר החוץ וצוות השו״נ במשרדו, מול מנהלת החטופים, הנעדרים והשבים במשרד רה״מ , מול משלחת הצלב האדום, מתאמי השו״נ הזרים וגורמים נוספים".

כפי שפורסם: "רה״מ הנחה אותנו לצאת לדרך מחר ולהתחיל את שיחות המו״מ בשארם א-שיח".

בשלב הזה פנה מתאם השו"ן למשפחות וכתב: "תוכלו להעביר לי הודעות דרך משרד מתאם השו״נ, אעביר לכם לכאן את דרכי הקשר להלל והיא תעדכן אותי בכל פניה שלכם", וציין "כבעבר- אעשה כמיטב יכולתי לעמוד איתכם בקשר גם משם, ככל שיתאפשר".

הירש כתב בהמשך ההודעה: "אנו יוצאים מחר למו״מ על השבתם של כל יקירינו החטופים, החיים והחללים כאחד - מחוייבים ונחושים".

בנוסף: "המידע המתפרסם באמצעי התקשורת השונים, זרים וישראלים רב ומגוון.. אבקש מכן, משפחות יקרות להסתמך על מידע אמין ממקור מוסמך ורשמי".

וסיים: "לאור רגישות המו״מ והאיפול המוטל עליו לא אוכל להתייחס תמיד לכל אמירה ומידע אך בהידרש הבהרות - נעשה מאמץ להבהיר, ככל שנוכל ומיד כשיתאפשר".