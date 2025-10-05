כיכר השבת
"הכל כמעט סגור"

טראמפ: "העסקה נהדרת לישראל, לא צריך גמישות במשא ומתן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס בשיחה קצרה עם עיתונאים במדשאת הבית הלבן אודות העסקה הנרקמת לשחרור החטופים, ונשאל מהי עמדת חמאס על העסקה והאם ישראל תצטרך להתגמש | זה מה שענה הנשיא האמריקני (חדשות) 

נשיא ארצות הברית התייחס היום (ראשון) לשאלות עיתונאים שעה ששוחח עימם במדשאות הבית הלבן, ואמר כי הוא רואה בתוכנית פתח לשלום היסטורי במזרח התיכון.

לדבריו, אין צורך בגמישות כלפי התוכנית, משום שההסכמה סביבה כמעט מוחלטת. "אין לנו צורך בגמישות, כי כולם פחות או יותר מסכימים עליה," אמר טראמפ.

"אבל תמיד יש התאמות יום־יומיות." טראמפ הגדיר את היוזמה כ"מדהימה" והוסיף: "תוכנית חמאס, אני אומר לכם, מדהימה. אפשר להשיג שלום - אם חושבים על זה - שלום במזרח התיכון בפעם הראשונה זה, כפי שאומרים, באמת שלושת אלפים שנה."

הנשיא הדגיש כי הוא רואה בעצמו שחקן מרכזי במהלך. "אני מאוד מכובד להיות חלק גדול מזה," אמר. "תראו, הם נלחמו על תוכנית כזו במשך שנים."

טראמפ ציין כי אחת המטרות המרכזיות בתוכנית היא השבת החטופים במהירות, והעריך כי ההתקדמות בנושא קרובה. "אנחנו מחזירים את בני הערובה כמעט מיד," אמר. "המשא ומתן מתנהל ממש עכשיו, והוא כנראה יימשך עוד כמה ימים. אנשים מאוד מרוצים מהתהליך."

