ברקע ההתקדמות הדרמטית במשא ומתן לעסקת החטפים, בית המשפט העליון קבע בסוף השבוע האחרון, כי המדינה תשיב בתוך כחודש לעתירה הדורשת לחייב את הממשלה להקים את הוועדה הקבועה בחוק, המוסמכת להשיב למאסר מחבלים אשר שוחררו בעסקאות להשבת חטופים.

בעתירה שהוגשה בידי עו"ד יצחק בם מטעם ארגון חוננו, דרשו העותרים מבג"צ לחייב את המדינה להקים את הוועדה ולפעול להשבת המחבלים אשר שוחררו בעסקאות חטופים ושבו לסורם, לחזור ולהמשיך לרצות את עונשי המאסר המקוריים, כפי שחוק הממשלה קובע.

בעתירה מפנים לעיון בחוק, אשר מחייב את הממשלה בעת שחרור מחבלים (בין השאר בעסקאות להשבת חטופים), להקים ועדה שתפקידה יהיה לבדוק ביטול שחרורם של מחבלים אשר חזרו לסורם, כאשר בעתירה מבקשים העותרים להוציא צו על תנאי שיורה לממשלה לבוא וליתן טעם מדוע שלא ידונו ויחליטו האם להקים ולאייש את אותה הוועדה המדוברת.

על פי העתירה, הסעיף המדובר בחוק קובע כי "תוקם וועדה שתפקידה יהיה לבדוק...". לדבריהם לפי לשון החוק ותכליתו, לראש הממשלה ולשרים הנוגעים בדבר אין שיקול דעת בשאלה האם להקים את הוועדה או לא. "למצער, סמכותם זו הופכת לחובה שעה שבהחלטתם משתחררים לחופשי מאות רבות של אסירים ביטחוניים במסגרת עסקת חטופים. לחילופין, לכל הפחות, בעקבות שחרור אסירים ביטחוניים רבים שומה על ראש הממשלה והשרים לשקול את הקמת הוועדה", נכתב בעתירה.

בנוסף נטען בעתירה שהוגשה לבג"ץ כי הוועדה חיונית למאבק בטרור, במיוחד אחרי הטבח הקשה של ה-7.10, מכיוון שהיא מאפשרת להחזיר אסירים שחזרו לפעילות טרור למאסר גם על סמך מידע חסוי או ראיות שאינן קבילות במשפט פלילי רגיל. בכך מהווה הוועדה כלי מניעתי חשוב ועשויה להוות חלופה יעילה למעצר מנהלי. בעתירה אף מצוין כי מאז שחרורם, מספר משוחררים נעצרו מחדש בגין עבירות ביטחוניות נוספות, ולגבי חלקם נצבר מידע על עבירות נוספות.