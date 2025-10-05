זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא באמירת הסליחות האחרונות בבית הכנסת הסמוך לביתו החדש בשכונת בית וגן בירושלים.

ל'זופניק' נודע כי בשנים האחרונות עיריית ירושלים הקצתה לרבי דוד שטח ענק ברחוב יוסף חכמי, עליו נבנה ארמון הכולל בית מפואר ובית כנסת פרטי. תושבי המקום שביקשו להיכנס להתפלל בבית הכנסת - נבלמו. "אין כניסה לזרים", נאמר להם, אך אלו תהו האם זה שטח פרטי או שטח שהוקצה על-ידי העירייה.

פרשן הבית ישי כהן זכה שהראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר ייכרוך לו את מנהג הכפרות ערב יום הכיפורים.

ובסליחות האחרונות ערב יום הכיפורים, ׳זופניק׳ שהגיע למעמד הענק בכותל שאיחד בין הראשונים לציון תפס את ישי כהן ועופר חדד שקועים בסליחות בעמדת השידור של חדשות 12.

האדמו"ר מ'תולדות אהרון' נצפה מגיע לתפילה בקבר 'רחל אמנו' ומתקבל על ידי מנהל המקום אייל עטיה.

האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא מגיע לתפילה בכותל המערבי, כשהוא מלווה במקורבו איש העסקים יעקב ביבלה.

מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן נצפה מתחדש בחליפה לחג בליבוביץ באשדוד.

כוכב הרשת שוקי סלומון ומנהלו האישי איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת', בביקור בבית חב"ד בסרביה בראשות השליח הרב יהושע קמינצקי.

את אריאל אלחרר יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ראינו שם מעטפת מתנה בבר מצווה לבנו של ח"כ מיכאל מלכיאלי.

אחרי שהתגרש ועזב את העיר אלעד, איש העסקים יקי רייסנר עבר להתגורר בוילה יוקרתית בסביון בעלות של 50 אלף שקל שכירות לחודש.

הקבלן המיליונר עודד שריקי נצפה בתפילה בציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במירון.

המיליארדר ג'יי שוטנשטיין שימש כסנדק בערב יום כיפור בברית לבנו של הרב דוד צדוק בירושלים.

במוצאי יום כיפור ראינו את איש החסד שי גראוכר עורך הבדלה למיליארדר ג'יי שוטנשטיין, במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים.

בדרך למעמד הסליחות המרכזי בערב יום כיפור בכותל המערבי, ראינו מעריצים מצטלמים עם שי גראוכר.

איש החסד אליהו גוטמן מעניק סט ארבעת המינים לאיש העסקים רמי לוי.

את הנגיד שמוליק הלפרין ראינו מתעמק בבחירת אתרוג מרוקאי.

בתפילת חג ראש השנה בציון רבי נחמן מברסלב באומן, ראינו את נתן משי שדרן רדיו 'קול ברמה' והקצין החרדי יונתן הירש • צולם כמובן ע"י גוי גמור.

את המפיק דוד פדידה ואיש היח"צ ארי המניק, ראינו בשמחה פורצת גבולות בסיום מופע הסליחות השנתי של הזמר יונתן רזאל בתיאטרון ירושלים.

לפני סוכות ראינו את המפיק דוד פדידה והזמר יונתן רזאל, בפגישת עבודה בלובי של מלון 'מצודת דוד' בירושלים.

את הראפר יאיר אלייצור ראינו בוחר אתרוג מרוקאי, בדוכן של שמוליק פרץ בירושלים.

והנה הזמר יניב בן משיח בונה את הסוכה בחצר ביתו.

הזמר אבישי אשל בתפילה נרגשת בציון 'הבבא סאלי' בנתיבות.

את הפייטן אופיר סלומון ראינו ברכב הקלה בירושלים בדרכו לסליחות בכותל המערבי.

נער הפלא בנצי קלצקין ראינו קונה נעליים חדשות לכבוד החג בבני ברק.

הפייטן משה לוק נצפה בשדה התעופה בצרפת עם הרב המזמר שמואל נידאם בדרכם לחזן לקהילה היהודית המקומית.

את הפייטנים רפאל אלבז, רפי אוחנה, מאיר שטרית, רפאל זביחי ומשה גולד, ראינו בקונצרט מיוחד בבית חב"ד אורנג' קאונטי שבארצות הברית בראשות הרב רפאל דדון.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי נצפה בוחר אתרוג מרוקאי במחסן של דודי מור יוסף.

ח"כ אורי מקלב בביקור בבית חב"ד 'על הדרך' בצומת יוקנעם, בניהולו של השליח נתנאל ציוני יחד עם סגן ראש העיר עמית בוחבוט.

ח"כ משה ארבל מש"ס נצפה בשיחה ערה עם רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו של ראש השב"כ החדש האלוף דוד זיני.

את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ראינו מגיע לסליחות בכותל המערבי, תחת אבטחה כבדה לצד מאות מעריצים.

קודם לכן נצפה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כשהוא מתברך מהגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, לאחר מעמד הסליחות בישיבה בערב יום כיפור.

ח"כ צבי סוכות נצפה מחלק עוגות לישראלים שנתקעו בחזור מציון רבי נחמן באומן, בשדה התעופה בבקאו שברומניה.

מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף ובכירי חסידות גור, בפגישת היערכות לרגל חגי תשרי עם בכירי משטרת ירושלים - מפקד מרחב ציון תת ניצב שלומי בכר, מפקד תחנת לב הבירה ניצב משנה אנדרי קוטזוב וסגנו איציק גור ומפקד מרכז שירות חרדי ישראל אביב.

נציגי סיעת ש"ס בעיריית בני ברק - הסגנים שלמה אלחרר ואליהו שושן והמשנים לראש העיר ניר אריאל ויוסף תורג'מן, בתפילה בציונו של הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל שהושחת על ידי נערים.

ראש עיריית צפת יוסי קקון, נתנאל חייק מעסקני ש"ס ורשם הישיבות דוד אוזן, בשיחה ערה עם הגאון רבי אברהם סאלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בבר מצווה לבנו של ח"כ מיכאל מלכיאלי.

ראש המועצה האזורית נחל שורק שי רייכנר בסיור בפרדסי אתרוגים יחד עם הרב מרדכי קרליץ.

את נחמיה בלושטיין מנהל המגזר החרדי ב'כללית' במחוז דן ויחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיריית אלעד, ראינו בהתייעצות עם הגאון הרב מרדכי מלכא רב העיר אלעד.

הגאון רבי שמואל בצלאל ראש ישיבת 'פורת יוסף' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, ביציאתו ממסירת שיחת חיזוק בסמינר 'כתר' בירושלים.

בערב יום הכיפורים, ראינו את הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רבה של מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית, בביקור חיזוק לאסירים בכלא 'רימונים', יחד עם גונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר, הנציב רב גונדר קובי יעקובי, מפקד מחוז מרכז גונדר שלומי שגיא, והרל"ש והרמ"ט הבלתי נדלה נתן גרוסמן.

הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל והגאון הרב זמיר כהן ראש ישבת 'אבני נזר', מברכים אחד את השני לאחר שיעור תורה: "שנזכה להחזיר את עם ישראל בתשובה".

את הרב אברהם אוחנה מנהל מחלקת הכשרות והנישואין במועצה הדתית נס ציונה, ראינו בסוד שיח תורני עם הראשונים לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד יוסף.

את איש העסקים קובי אלהרר ממיאמי, ראינו מתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, לאחר השיעור השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, מאחור נראה הפייטן משה חבושה.

את הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד' והמקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', ראינו בסוד שיח.

את צלם הרבנים נועם אליהו ראינו מתברך בערב יום כיפור ממנהיג הציבור הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו.

המשפיע החב"די הרב יעקב גלויברמן העניק סט ארבעת המינים מהודר לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ויו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

הרב יוסף שפרונג רב בית החולים 'שערי צדק', מנכ"ל בית החולים פרופסור עופר מרין והיועץ הרפואי הרב בנימין פישר יו"ר 'מגן לחולה', בהתייעצות רפואית עם הפוסק הגאון רבי אשר וייס גאב"ד 'דרכי הוראה', בכנס פוסקי הלכה בענייני צום יום הכיפורים.

רב הסלבס מרדכי חסידים נצפה עושה פדיון כפרות על תרנגול.

איש יחסי הציבור קובי סלע אירס את בנו בנימין עם מאיה פרישברג מפתח תקווה.

הידוען יובל לוי נצפה מגיע לשמח ילדים חולים בבית החולים 'שניידר', יחד עם רב בית החולים אשר לבי.

הראפר דודו פארוק והמפיק שון בלאיש, בברכה והתייעצות עם המקובל הרב נתנאל שריקי, באירוע פרטי.

המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', בסידור חופה וקידושין בחתונה היוקרתית של איש העסקים תומר כהן ובת זוגו הודיה אברהם; איש התקשורת רפי פרלשטיין ואמרגן אלדד מרחום שימשו כעדים בחופה.

את הזמרים ליאור נרקיס וששון שאולוב, ראינו בשיעור תורה וסליחות עם הרב שמואל ביסטריצקי מרבני סביון.

לאחר מכן ראינו את הרב אורן לוי, מלמד את ששון שאולוב ודיג'יי יוחאי אדרי לתקוע בשופר.

הזמר ברי סחרוף בסליחות בבית הכנסת של הרב אריה לוין מרבני צפון תל אביב.

הזמר אבי אבורומי מתברך מהרב יהונתן פרטוש, לאחר שעשה כפרות בערב יום כיפור.

