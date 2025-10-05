כיכר השבת
המנגינה הקדושה 

קול מיתרי הכינור שעורר לבבות ב'שכונת הסופרים' | צפו בתיעוד

צפו בתיעוד נעלה מחצה"ק מיאלען במרכז החסידות בשכונת הסופרים בבני ברק | החל מערב יום הקדוש עת חילק האדמו"ר מיני מזונות לציבור החסידים, ועד לרגעים המרגשים עת ניגן האדמו"ר ממיאלען בכינור בטיש מוצאי יום כיפור | בהמשך הניח האדמו"ר סכך מעל גבי סוכתו (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר ממיאלען מנגן על כינור במוצאי יום כיפור (צילום: י. פריד)

היה זה בטיש מרומם שערך האדמו"ר ממיאלען במוצאי יום הכיפורים. ברגעים נדירים של קדושה עילאית, כשעוד ניכר היה האור הפנימי שנותר מן היום הקדוש, בקע לפתע קולו הצלול של כינור מתוך היכל בית מדרשו בשכונת הסופרים בבני ברק.

הניגון, שיצא מבין אצבעותיו של האדמו"ר עצמו, היה שזור בתשובה, געגוע ותפילה. הרבי ישב בראש שולחנו, מוקף בעדת חסידיו הנרגשים, וכל מיתר הרטיט חדר עמוק אל נימי הנפש. הצלילים נישאו באוויר השקט של מוצאי כיפור.

לא הייתה זו רק מוזיקה, הייתה זו שירה של נשמה. וכך הפך לילה שגרתי בשכונת הסופרים למחזה רוחני שלא יישכח במהרה.

ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)
ערב ומוצאי יום כיפור במיאלען (צילום: י. פריד)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מביך
אברהם

עוד בחסידים ואנ"ש

בין שמים למים

|

המנגינה הקדושה 

||
1

שעות נעלות

|

במרכז בורו פארק

|

רגעים נשגבים

|

טובִים מְאורות

||
1

בצל ממלא מקומו

|

במרכז החסידות בנתניה

|

הגבאים נעמדו מאחור

||
1

בעיר התורה בארה"ב

|

הרחבה משמעותית

||
1

צפו בתיעוד

|

הסגולה למוצ"ש | צפו

||
1

כמנהג אבותיו

|

בביתו של איש העסקים

||
5

רבו מובהק

|

סניגורן של ישראל

||
1

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר