קול מיתרי הכינור שעורר לבבות ב'שכונת הסופרים' | צפו בתיעוד

היה זה בטיש מרומם שערך האדמו"ר ממיאלען במוצאי יום הכיפורים. ברגעים נדירים של קדושה עילאית, כשעוד ניכר היה האור הפנימי שנותר מן היום הקדוש, בקע לפתע קולו הצלול של כינור מתוך היכל בית מדרשו בשכונת הסופרים בבני ברק.

הניגון, שיצא מבין אצבעותיו של האדמו"ר עצמו, היה שזור בתשובה, געגוע ותפילה. הרבי ישב בראש שולחנו, מוקף בעדת חסידיו הנרגשים, וכל מיתר הרטיט חדר עמוק אל נימי הנפש. הצלילים נישאו באוויר השקט של מוצאי כיפור.

לא הייתה זו רק מוזיקה, הייתה זו שירה של נשמה. וכך הפך לילה שגרתי בשכונת הסופרים למחזה רוחני שלא יישכח במהרה.