כיכר השבת
בהשתתפות החסידים

במנורה עתיקה: האדמו"ר מוואסלוי הדליק נר ראשון של חנוכה במעונו בבני ברק

במעון קודשו ברחוב יצחק מאיר הכהן בבני ברק, העלה האדמו"ר מוואסלוי שלהבת האש במנורה העתיקה מירושת אבותיו הק' | לאחר מעמד ההדלקה חילק האדמו"ר מעות חנוכה לחסידים שזכו להסתופף בצילו בשעה נעלה זו (חסידים) 

האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מוואסלוי בהדלקת נרות חנוכה (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

רַנְּנוּ צַדִּיקִים

|

עטור בבגדי שבת

|

בהשתתפות החסידים

|

מחזה של דבקות

||
2

לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵּחַ

|

 זַמְּרוּ לה' חֲסִידָיו

|

מעמד עילאי

||
1

בהשתתפות האדמו"ר מארה"ב

||
1

בהשתתפות האדמו"ר מירושלים

||
6

שכח מכל תלאותיו

||
6

הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ קֹדֶשׁ הֵם

||
2

כל הזמנים והמעמדים

|

צפו בתיעוד

|

בליל ההילולא

|

בְרִיתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ

||
1

הציבור הסתער על השומים

||
6

בהשתתפות רבנים

||
3

בְּךָ בָּטְחוּ אֲבֹתֵינוּ

||
4

צפו בגלריה

||
2

ממנהל החיידר לרב

||
6

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר